IS komt na claimen aanslagen Sri Lanka met bewijs

Trouw aan IS

De claim ging niet vergezeld van bewijzen. Die kwamen vanmiddag in de vorm van de foto en video. In het filmpje is te zien en te horen hoe de vermeende aanslagplegers trouw zweren aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Zulke video's zijn volgens kenners bedoeld om de band te benadrukken tussen IS en de aanslagplegers.



Volgens de nieuwssite ColomboPage beweren bronnen in de Sri Lankaanse moslimgemeenschap dat de National Thowheeth Jama'ath de islamitische terreurbeweging IS publiekelijk heeft gesteund. NTJ-oprichter Zahran Hashim was bovendien een van de zelfmoordterroristen die de aanslagen zondag uitvoerden.