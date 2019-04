IS claimt aanslagen Sri Lanka

De beweging deed dat via het eigen persbureau Amaq maar gaf geen bewijzen. De Sri Lankaanse autoriteiten denken dat de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama'ath (NTJ) achter de aanslagen zit. Die zou wel hulp vanuit het buitenland hebben gehad.



Volgens onderminister van Defensie Ruwan Wijewardene zijn de aanslagen gepleegd als vergelding voor de aanval op de moslims in Christchurch.



"Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de gebeurtenissen in Sri Lanka waren bedoeld om wraak te nemen voor de aanval op moslims in Christchurch," zei Wijewardene dinsdag in het parlement.



In die stad in Nieuw-Zeeland vielen vorige maand vijftig doden bij schietpartijen in twee moskeeën.



310 mensen

Bij de aanslagen zondagochtend op kerken en luxehotels kwamen minstens 310 mensen om het leven. Daarnaast zouden ruim 500 gewonden zijn gevallen. De noodtoestand is uitgeroepen.



Onder de dodelijke slachtoffers zijn zeker 35 buitenlanders, onder wie drie Nederlanders. Het gaat om een 54-jarige vrouw, een vrouw van 48 en een meisje van 12 jaar.



Er zijn 40 verdachten opgepakt in verband met de aanslagen. De tot voor kort vrijwel onbekende radicaal-islamitische groep National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zit volgens de regering van Sri Lanka achter de aanval.



