Hoe nu verder voor de brexit?

De brexitdeal van de Britse premier Theresa May is voltooid verleden tijd. En de kans dat er nieuwe verkiezingen komen, is voorlopig ook verkeken, nu May een motie van wantrouwen heeft overleefd. Welke opties zijn er nog?



1. Intrekken van brexit. De Britten hebben de brexit in maart 2017 in gang gezet met het sturen van een brief naar de Europese Unie. Daarin stellen ze artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in werking. Dat artikel gaat over uittreding. Op 29 maart dit jaar, twee jaar na de brief, verloopt de onderhandelingstermijn. Na die dag zijn de Britten automatisch geen lid van de EU meer. Maar Londen mag dat besluit eenzijdig intrekken. In dat geval blijven de Britten lid van de EU, in elk geval voorlopig.



2. Verder onderhandelen. Sommige conservatieven willen dat May weer met de EU gaat onderhandelen. Ze hopen dat de brexitdeal kan worden aangepast en dat May nieuwe concessies kan afdwingen. Als het nodig is, zou de brexittermijn moeten worden verlengd tot na 29 maart. Er zijn bijvoorbeeld voorstanders van brexit die af willen van de zogeheten 'backstop'. Dat is een noodplan om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden.



3. No-dealbrexit. Als er voor 29 maart geen akkoord is en de deadline blijft staan, vallen de Britten na die dag onder geen enkel EU-verdrag meer, zonder dat er vervangende afspraken zijn. Dan is het niet duidelijk wat voor rechten Britten in de EU en EU-burgers in Groot-Brittannië hebben. De grenscontroles moeten worden opgevoerd, boten, treinen, vrachtauto's en vliegtuigen kunnen enorme vertragingen oplopen en dat kan de handel bijzonder moeilijk maken.



4. Nieuw referendum. Vooral voorstanders van de EU willen dat de Britten nog een kans krijgen om over EU-lidmaatschap te stemmen. Ze hopen dat de kiezers nu anders stemmen dan bij het referendum in juni 2016. Toen wilde 51,9 procent de EU verlaten (Leave), terwijl 48,1 procent lid wilde blijven (Remain).