Groeistop Schiphol raakt KLM

De stakingen dit voorjaar in Frankrijk hebben moederbedrijf Air France-KLM weer in de rode cijfers gebracht. Het concern verloor in het afgelopen half jaar 159 miljoen euro. Twaalf actiedagen van Franse piloten hebben 335 miljoen euro gekost.



De voorgenomen capaciteitssgroei bij het concern was minder groot dan verwacht. Wel nam Air France-KLM 150 nieuwe piloten aan. Ook begint het concern de stijgende kerosineprijs te voelen. Het concern denkt in het hele jaar 450 miljoen euro meer te moeten uitgeven aan brandstof dan in 2017.



Azië en Zuid-Amerika

Het aantal passagiers steeg wel, bijna 3 procent. De omzet bleef met 12,4 miljard euro nagenoeg gelijk. In Azië daalden de opbrengsten vanwege de sterke concurrentie van andere maatschappijen en aanloopkosten van nieuwe verbindingen naar India.



Woensdag werd ook bekend dat KLM en Air France de banden aanhalen met het Spaanse Air Europa, dat sterk is op vluchten tussen Zuid-Europa en Zuid-Amerika.



Volgens KLM-topman Elbers, die tijdelijk samen met twee Fransen de dagelijkse leiding heeft over Air France-KLM, ligt het bedrijf verre van stil, nu het zeker tot september op zoek is naar een nieuwe topman. "We hebben met elkaar echt voortgang geboekt in de afgelopen maanden, bijvoorbeeld door het tekenen van belangrijke overeenkomsten met onze grote Chinese partners twee weken geleden."



Mooie stap

Woensdag nog werd een joint-venture gesloten met het Spaanse Air Europa. "Een ontzettend mooie stap vooruit weer voor de netwerken van Air France, KLM en Air Europa op deze groeimarkt. Ons netwerk op Zuid-Amerika heeft inmiddels 11 bestemmingen en jaarlijks ongeveer twee miljoen stoelen. Dat zijn vier bestemmingen en ongeveer 800.000 stoelen meer dan vijf jaar geleden."