Giften miljardairs voor Notre-Dame vallen slecht bij gele hesjes

Erg lang heeft de saamhorigheid na de brand in Frankrijks beroemdste kathedraal niet geduurd. Sterker, de vlam is in de pan geslagen nu miljardairs strooien met miljoenen om de Notre-Dame te herbouwen, maar nauwelijks thuis geven als landgenoten in zak en as zitten.



Bijna een miljard euro is al binnen voor de restauratie. François-Henri Pinault, baas van het veilinghuis Christie's, had al 100 miljoen overgemaakt. Bernard Arnault, de baas van luxeconcern LVMH (Dior en Louis Vuitton) legde het dubbele op tafel. De familie Bettencourt (L'Oréal) ging mee met dat bedrag: 200 miljoen. De familie Bouygues (van een bouwconcern) leek vrekkig met 'slechts' 10 miljoen, maar Bouygues levert materiaal en kennis voor het herstelwerk.



Eén klik

Nobele gebaren, maar ongelukkig in de timing. Want de Notre-Dame brandde juist op de avond dat president Macron de natie zou toespreken over het verdriet van de 'gele hesjes' die hun benzine niet meer kunnen betalen of moeten schrapen met pensioenen. "Kun je het je voorstellen, 100 miljoen, 200 miljoen, met één klik," zei Phillipe Martinez, de leider van de communistische vakbond CGT.