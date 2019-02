Geen doorbraak in impasse over brexit

Overleg in de Kamer

Maar liefst vier bewindslieden komen woensdag naar de Tweede Kamer om te overleggen over de brexit. Het is de eerste keer dat de volksvertegenwoordigers spreken over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie sinds het Britse Lagerhuis vorige week de brexit-deal van premier Theresa May massaal verwierp.



Sindsdien is er grote onzekerheid en onduidelijkheid over hoe het nu verder gaat. Alles hangt af van het Britse parlement. Het grootste probleem is de 'backstop', de garantieregeling dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland.



"In alle eerlijkheid kunnen we niet zeggen hoe het volgende week er voor staat," zegt een nauw betrokken ambtenaar. De Britten verlaten de EU op 29 maart. Uitstel van de brexit kan er alleen komen als zowel alle 27 EU-lidstaten als Londen het daarover eens zijn.



Voor Nederland zijn de gevolgen groot als er geen scheidingsakkoord komt. Groot-Brittannië is de derde handelspartner. De overheid werkt alle scenario's door om voorbereid te zijn op een 'no deal'. Daarbij bleek dat de grootste risico's worden gelopen rond het verkeer bij ferryterminals, geneesmiddelen en handelsstromen.



De douane zegt voldoende capaciteit te hebben om een 'no deal' aan te kunnen. Maar er is veel onzeker. Zo is bijvoorbeeld onbekend hoe groot de handelsstroom straks wordt tussen Groot-Brittannië en Nederland. Daar bestaat nu ook maar beperkt zicht op omdat er nu geen aangifte bij de douane hoeft te worden gedaan.



De interesse van het bedrijfsleven in de gevolgen van de brexit groeit intussen wel. Volgende week begint een nieuwe overheidscampagne om ondernemers nog eens te wijzen op de gevolgen. Sinds de brexit-deal door het Lagerhuis is afgeschoten, wordt de overheidswebsite over de brexit veel meer bezocht.



Donderdag debatteert de Kamer ook nog met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de noodwet die het kabinet wil voor de brexit zodat in uiterste noodgeval snel kan worden ingegrepen. De Kamer vindt dat de wet ministers te veel macht geeft. Onder meer coalitiepartijen CDA en VVD willen een aanpassing.



De Kamer praat woensdag naast ministers Blok en Carola Schouten (Landbouw) met staatssecretarissen Menno Snel (Financiën) en Mona Keijzer (Economische Zaken).