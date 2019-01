Extra informatiecampagne gericht op mkb'er om brexit

Brussel in afwachting stappen May

Bussel is in gespannen afwachting van de volgende stappen van de Britse premier Theresa May richting de EU nu zij een motie van wantrouwen in het Lagerhuis heeft overleefd en premier blijft.



Er circuleren "veel ideeën en gedachten'' om te voorkomen dat de Britten de EU (en zichzelf) grote schade toebrengen door zonder afspraken de EU te verlaten, aldus een hoge ambtenaar, en een ervan is uitstel van de brexit.



Bronnen in Brussel ontkennen tegenover het ANP dat concreet wordt gewerkt aan verlenging van het 'uittredings'-artikel 50 zodat de brexit over 29 maart wordt getild. Maar mocht May erom verzoeken dan is de EU niet doof, blijkt uit geluiden uit Europese hoofdsteden.



Het initiatief tot uitstel moet volgens de procedures van de Britten zelf komen. Mocht May uitstel vragen dan moet zij rechtvaardigen waarvoor de extra tijd nodig is. De EU wil horen "met welke serieuze oplossingen de meerderheid van het Britse parlement de brexitdeal kan steunen'', aldus een EU-diplomaat.



Dan nog moeten alle 27 EU-leiders instemmen met uitstel, dat tot uiterlijk 2 juli kan duren tenzij het Verenigd Koninkrijk alsnog meedoet aan de Europese verkiezingen eind mei.



Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zei vanavond tegen actualiteitenrubriek Nieuwsuur dat als de Britten uitstel willen, ze daarom kunnen vragen. "Wij kunnen dan besluiten of we dat wel of niet doen. Maar eerst moet de vraag komen uit het Verenigd Koninkrijk."



Volgens Timmermans is het onduidelijk waar May nu staat in de lopende discussie met de EU. "Hoe ze denkt is onduidelijk. We moeten kijken waar ze mee komt. Als ze op hetzelfde standpunt blijft staan, dan is het akkoord dat we overeenkwamen het best mogelijke resultaat. Als ze van standpunt verandert, dan moeten we kijken of dat iets aan de situatie verandert. De bal ligt aan hun kant van het veld."