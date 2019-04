Ecuador: 'Assange wilde spioneren vanuit ambassade'

Dat zegt de president van Ecuador Lenín Moreno in gesprek met de Britse krant The Guardian. Assange zat zeven jaar in de ambassade voordat hij afgelopen week werd uitgezet.



"Alle pogingen om landen te destabiliseren is verwerpelijk voor Ecuador, want wij respecteren andere landen," stelt Moreno in de krant. "Daarom is het jammer dat op ons grondgebied met toestemming van onze autoriteiten faciliteiten zijn gebruikt om andere landen te bespioneren."



"We kunnen het niet toestaan dat ons huis, dat we hebben opengesteld, wordt gebruikt voor spionage. Daarmee schendt hij de asielvoorwaarden," zei Moreno over Assange.



WikiLeaks publiceerde foto's van Moreno en zijn familie. Ook werd gelinkt naar een website die claimt dat de broer van Moreno geld wegsluist naar een buitenlandse rekening.



