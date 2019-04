Dodental aanslagen Sri Lanka loopt verder op

De Srilankaanse premier Ranil Wickremasinghe heeft de "lafhartige aanslagen" op drie kerken en drie luxe hotels in zijn land veroordeeld.



"Ik veroordeel de lafhartige aanslagen op ons volk vandaag sterk. Ik roep alle Srilankanen op om in deze tragische tijd verenigd en sterk te blijven. Vermijd alstublieft het verspreiden van ongeverifieerde berichten en speculatie," luidde de boodschap van de premier.



Staatshoofden en regeringsleiders hebben unaniem geschrokken gereageerd op het nieuws over de aanslagen op Sri Lanka. Allemaal zeggen ze ten diepste mee te leven.



De Britse premier Theresa May: "Deze gewelddadigheden tegen kerken en hotels op Sri Lanka zijn werkelijk weerzinwekkend. Mijn diepste medeleven gaat uit naar iedereen die getroffen is in deze tragische tijden. We moeten samen sterk staan om ervoor te zorgen dat niemand zijn geloof hoeft te belijden in angst."



Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland: "Geschrokken van het nieuws dat christenen op Sri Lanka zijn aangevallen en gedood tijdens Pasen. Terrorisme, religieuze haat en intolerantie mogen niet overwinnen."



Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: "Ik heb met afschuw en bedroefdheid vernomen van de explosies op Sri Lanka die zoveel mensen het leven hebben gekost. We staan klaar om te helpen."



EU-president Donald Tusk: "Een tragische Pasen op Sri Lanka. Mijn gedachten zijn bij de families van hen die zijn gedood bij de aanvallen op kerken en hotels, en bij hen die nog steeds voor hun leven vechten."



Premier Mark Rutte: "Vreselijke berichten uit Sri Lanka over bloedige aanslagen op hotels en kerken op deze Eerste Paasdag."



Burgemeester Sadiq Khan van Londen: "Verschrikkelijk nieuws over de afschuwelijke aanslagen op Sri Lanka, waar onschuldige mensen zijn vermoord en kerken zijn aangevallen tijdens paasdiensten."



President Emmanuel Macron van Frankrijk: "We veroordelen deze gruweldaden ten zeerste. Al onze solidariteit is bij het Srilankaanse volk, en onze gedachten zijn voor alle familieleden van de slachtoffers op deze paasdag."



Donald Trump, president van de Verenigde Staten: "We staan klaar om te helpen!"



Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geschokt gereageerd op de aanslagen op Sri Lanka. "Aanslagen in Sri Lanka hebben vele levens geëist. Onder de slachtoffers zijn veel kerkgangers die samen vreedzaam het Paasfeest vierden. Wij zijn geschokt door dit brute geweld en zijn in gedachten bij alle getroffenen en hun familie", liet het koningspaar weten via de website van het Koninklijk Huis. "Overal ter wereld, en ook door ons, wordt voor hen gebeden."



Paus Franciscus heeft tijdens zijn paastoespraak de aanslagen veroordeeld. De kerkvorst sprak van 'wreed geweld' en verklaarde dat hij zich verbonden voelt met de slachtoffers die door 'rouw en pijn' zijn geraakt met Pasen.



"Ik heb met droefheid kennis genomen van het nieuws van de aanslagen, die juist vandaag, met Pasen, rouw en pijn brachten in verschillende kerken en andere plaatsen van samenkomst in Sri Lanka," zei hij vlak na het traditionele urbi et orbi. "Ik vertrouw de Heer hen toe die tragisch om het leven zijn gekomen en bid voor de gewonden en allen die lijden door deze dramatische gebeurtenis."