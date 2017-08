Dodental aanslagen gestegen naar veertien

'Vakantie in Spanje hoeft niet afgezegd'

Het kabinet gaat het reisadvies voor Spanje niet aanpassen: Nederlanders hoeven hun eventuele vakantieplannen voor Spanje dus niet te wijzigen. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zei dat vrijdag voor aanvang van de ministerraad.



Koenders noemde het wel belangrijk dat Nederlanders die in Spanje zijn of daarnaartoe willen, luisteren naar de adviezen van de lokale autoriteiten. "Verder laat ik dat echt aan iedereen over'', zei Koenders. "Voor sommigen is dat reden om hun vakantie af te zeggen, anderen zeggen: we gaan gewoon verder, de wereld gaat verder.''



Volgens de minister zijn de drie Nederlanders die bij de aanslag in Barcelona gewond zijn geraakt buiten levensgevaar. De Nederlandse ambassadeur heeft hun een bezoek gebracht.



Hij ging bij het drietal langs om te kijken hoe het met hen gaat en hoe hij hen kan helpen zo spoedig mogelijk naar Nederland terug te keren. Het is nog onduidelijk of Spanje de hulp die Nederland meteen na de aanslag aanbood inderdaad kan gebruiken, zei Koenders.