Doden en gewonden bij explosies in Sri Lanka

Meer dan 160 mensen zouden om het leven zijn gekomen door zes vrijwel gelijktijdige explosies op Sri Lanka. Er zouden meer dan 260 gewonden gevallen.



Onder de dodelijke slachtoffers in Sri Lanka zijn zeker negen buitenlanders. Dat heeft de Srilankaanse politie gemeld.



De ontploffingen vonden plaats in kerken in Kochchikade, Katuwapitiya en Batticaloa terwijl daar de paasmis werd gehouden. In drie luxe hotels in het centrum van de hoofdstad Colombo vonden eveneens explosies plaats.



Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken.



De gewonden zijn gebracht naar verschillende ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo. De autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren. Alle openbare scholen gaan twee dagen dicht.



National Thowheeth Jama'ath

De explosies vonden plaats omstreeks 08.45 uur (plaatselijke tijd). De eerste ontploffing werd gemeld vanuit de basiliek Nationaal heiligdom van Sint Antonius in Colombo. Volgens ooggetuigen was de explosie zo krachtig dat omliggende gebouwen schudden.



De tweede explosie vond plaats in de Sint Sebastiaan kerk in Negombo, een overwegend katholieke plaats aan de westkust van het eiland.



De derde explosie vond plaats in een kerk in Batticaloa aan de oostkust. Een van de getroffen hotels is het Cinnamon Grand Hotel, een van meest toonaangevende in Colombo op een steenworp afstand van de ambtswoning van de Sri Lankaanse premier.



Het Franse persbureau AFP zegt een tien dagen oude waarschuwing te hebben gezien voor zelfmoordaanslagen op belangrijke kerken. De politie zou die waarschuwing landelijk hebben laten uitgaan.



De National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zou de aanslagen hebben gepland. NTJ is een groepering radicale moslims die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden. Vooralsnog is de verantwoordelijkheid voor de aanslagen niet opgeëist.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de situatie op Sri Lanka nauwlettend te volgen. Er wordt uitgezocht of er Nederlanders betrokken zijn bij de explosies.