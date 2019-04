Doden en gewonden bij aanslagen in Sri Lanka

Er zouden meer dan 370 gewonden zijn gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn zeker negen buitenlanders. Dat heeft de Srilankaanse politie gemeld.



Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook Nederlanders. Van de 35 buitenlandse slachtoffers zijn er ook met de Amerikaanse en Britse nationaliteit, zei een zegsman in een van de ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo tegen persbureau AFP. Het Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl geopend zodat Nederlanders daar hun naasten kunnen laten weten hoe ze het maken.



Bij de reisbureaus TUI en Thomas Cook is nog niet bekend of zich ook Nederlandse toeristen bevinden onder de slachtoffers die in Sri Lanka zijn gevallen bij de aanslagen.



De gasten van deze reisorganisaties zijn in elk geval niet ondergebracht in de hotels die doelwit waren van de aanslagen, zeiden de woordvoersters. "Maar mogelijk waren ze elders of brachten ze een bezoek aan een van de getroffen kerken. We zijn nog druk bezig om het uit te zoeken," zei een woordvoerster van Thomas Cook.



Pasen

Ook bij alarmcentrale SOS International was nog niets bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt eveneens of er meldingen zijn van Nederlandse slachtoffers.



De ontploffingen vonden plaats in kerken in Kochchikade, Katuwapitiya en Batticaloa terwijl daar de paasmis werd gehouden. In drie luxe hotels in het centrum van de hoofdstad Colombo vonden eveneens explosies plaats.



Pasen is een belangrijke feestdag binnen het christendom. Sri Lanka kent een christelijke minderheid, van voornamelijk rooms-katholieken.



De gewonden zijn gebracht naar verschillende ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo. De autoriteiten hebben opgeroepen om bloed te doneren. Alle openbare scholen gaan twee dagen dicht.



National Thowheeth Jama'ath

De explosies vonden plaats omstreeks 08.45 uur (plaatselijke tijd). De eerste ontploffing werd gemeld vanuit de basiliek Nationaal heiligdom van Sint Antonius in Colombo. Volgens ooggetuigen was de explosie zo krachtig dat omliggende gebouwen schudden.