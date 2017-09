Dit is wat we nu weten over de gevolgen van orkaan Irma

Geen solidariteitsfonds EU

Sint-Maarten komt niet in aanmerking voor steun uit het Solidariteitsfonds van de EU, dat hulp biedt na grote natuurrampen. Wel komt het Nederlandse deel van het eiland in aanmerking voor steun uit een fonds voor ontwikkelings- en humanitaire hulp.



Dat blijkt uit een uitleg van de regels door de Europese Commissie. Saint-Martin, het Franse deel van het eiland dat ook zwaar is getroffen door orkaan Irma, kan wel steun krijgen uit het Solidariteitsfonds, omdat het als overzeese regio van Frankrijk deel uitmaakt van de EU. Sint-Maarten is een apart land dat met de EU is "geassocieerd'' en valt daarom niet onder EU-wetgeving, ondanks dat het deel is van het Koninkrijk der Nederlanden.



Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken rekent erop dat Europa solidair is met het hele eiland, "onafhankelijk van wat precies de status van het gebied is''. "Dus daar zijn we nu over met de Europeanen in overleg.'' De Europese Commissie heeft volgens hem positief gereageerd.



Uit het Solidariteitsfonds hebben sinds 2002 24 Europese landen in totaal meer dan 5 miljard euro aan wederopbouwgelden ontvangen voor 76 rampen.



De bedragen voor ontwikkelingshulp zijn bescheidener. Recentelijk werd 7 miljoen euro toegekend aan Sint-Maarten voor al lopende projecten voor afvalwater en biodiversiteit in zee. De Europese Commissie is bereid te onderzoeken hoe dat geld kan worden gebruikt bij de wederopbouw, liet een woordvoerder weten.