De missie van Macron: breed front tegen rechtspopulisten

Emmanuel Macron is op een missie: de vorming van een blok dat zich in het Europees parlement naast bestaande allianties nestelt, maar dat vooral in staat is het oprukkende rechtspopulisme van repliek te dienen.



Vorige maand verspreidde de president via de officiële kanalen van het Élysée een alarmerend opiniestuk waarin hij in 22 talen zijn collega's in Europa waarschuwde. Het continent was nooit zo in gevaar geweest als nu, en dat de brexit nog steeds muurvast zit, zou volgens de Franse president voor eenieder in Europa een les moeten zijn.