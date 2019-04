De grote vraag is: waarom katholieken en dure hotels?

Met name de burgeroorlog trok diepe voren door het land. Ze begon in 1983 en kostte meer dan 70.000 levens. De Tamils wilden een eigen staat in het noordoosten van het eiland, maar de Singalezen wilden daar niets van weten. De oorlog begon met kleine aanvallen over en weer, maar ontaardde al snel in een bloedige strijd. Met name in de jaren negentig was het land in de greep van bloedige zelfmoordaanslagen door de Tamiltijgers, een militante organisatie. Zij gaven zich pas over in 2009.



Noodtoestand

De laatste jaren rommelt het vooral tussen de Singalezen en de moslims. De eersten zijn boeddhisten en vormen met zo'n 75 procent de overgrote meerderheid in Sri Lanka. Ze vinden eigenlijk dat de rest van het land ook boeddhistisch moet zijn.



Voor minderheden, zoals de hindoes (20 procent) en christenen en moslims (5 procent) is niet zo veel ruimte. Extremistische groepen zijn er als de kippen bij om incidenten met moslims aan te grijpen voor geweld. Het werd zelfs zo erg dat vorig jaar, voor het eerst sinds het einde van de burgeroorlog, de noodtoestand werd uitgeroepen.



Na de dood van een Singalees, naar verluidt veroorzaakt door een moslim, werden in de provincie Kandy moskeeën en winkels en huizen van moslims aangevallen door fanatieke boeddhisten. Ook heilige islamitische plaatsen zijn regelmatig doelwit, vaak zelfs op aandringen van boeddhistische monniken.