Cycloon India kost drie mensen het leven, 160 gewonden

De tropische wervelstorm Fani kwam in de ochtenduren aan land in de buurt van de stad Puri met windsnelheden tot 205 kilometer per uur. In de regio kwamen door het natuurgeweld drie mensen om het leven, er vielen 160 gewonden. In buurland Bangladesh, waar Fani zaterdag aankomt, werden vier landarbeiders in een rijstveld gedood door de bliksem.



De cycloon ontregelde de stroomvoorziening, het weg-, vlieg- en treinverkeer en de telefoonnetwerken, liet de rampenbestrijdingsdienst van de Indiase staat Odisha vrijdagavond weten. In en rond Puri is de schade aan huisjes van lemen baksteen groot, evenals de wateroverlast.



Voorzorgsmaatregelen

Dat het aantal slachtoffers tot dusver beperkt is gebleven, is te danken aan de goede voorzorgsmaatregelen. Alleen al in Odisha zijn in 24 uur tijd bijna een miljoen mensen geëvacueerd en ondergebracht in ruim 4.000 opvangcentra.



In Bangladesh moeten volgens de autoriteiten mogelijk 2,5 miljoen inwoners een veilig heenkomen zoeken. De windkracht is inmiddels afgenomen, maar het gevaar is daarmee niet geweken. Gevreesd wordt voor het lot van de Rohingya in de vluchtelingenkampen.