Brexit kan nog half jaar voortslepen

Alle opties liggen open. Met die woorden stonden Europese leiders en functionarissen de pers te woord in de uren nadat de Britse premier Theresa May overeenstemming had bereikt met de leiders van de overige 27 EU-landen over nog zes maanden uitstel van de brexit.



Die opties zijn: een brexit met de deal van May, die al drie keer vernietigend werd weggestemd in het Britse Lagerhuis; een tweede referendum over de brexit; een 'softe brexitdeal'; nog langer uitstel van de brexit.