Brand Notre-Dame uit, drie mensen lichtgewond

Naar nu bekend zijn drie mensen lichtgewond geraakt. Het gaat om twee politieagenten en een brandweerman, meldde de brandweer dinsdagochtend.



De structuur van de kathedraal is na negen uur van "bittere strijd" bewaard gebleven, de belangrijkste kunstwerken konden worden gered.



Een woordvoerder zei dat de brand zich heel erg snel verspreidde over de hele dakconstructie. Het gaat om een oppervlakte van circa 1000 vierkante meter.



Tal van prominenten hebben de brandweer geprezen, omdat die door moedig en kundig optreden zou hebben voorkomen dat het hele bouwwerk verloren ging. Dat dreigde te gebeuren toen de vuurzee ook een grote kerktoren bereikte.



Wederopbouw

Hoe groot de schade precies is, moet nog worden vastgesteld. Vooral het dak van het iconische bouwwerk moest het ontgelden. Eerder deelde de brandweer al mee dat de twee torens van de Notre-Dame gered zijn en ook de structuur van de kathedraal is behouden.



In de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame brak maandagavond rond 19.00 uur een grote brand uit. De brandweer had grote moeite het vuur onder controle te krijgen. Een groot deel van de kathedraal is verwoest, de torenspits is ingestort.



De Franse president Macron heeft al beloofd dat de Notre-Dame opnieuw zal worden opgebouwd.