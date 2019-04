Brand Notre-Dame uit, drie mensen lichtgewond

President Macron heeft aangekondigd een inzamelingsactie op te zetten voor de herstelwerkzaamheden.



Hoe groot de schade precies is, moet nog worden vastgesteld. Vooral het dak van het iconische bouwwerk moest het ontgelden. Eerder deelde de brandweer al mee dat de twee torens van de Notre-Dame gered zijn en ook de structuur van de kathedraal is behouden.



In de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame brak maandagavond rond 19.00 uur een grote brand uit. De brandweer had grote moeite het vuur onder controle te krijgen. Een groot deel van de kathedraal is verwoest, de torenspits is ingestort.



Wederopbouw

De Franse president Macron heeft al beloofd dat de Notre-Dame opnieuw zal worden opgebouwd. De eerste 100 miljoen euro voor de wederopbouw is al toegezegd door de Franse miljardair François-Henri Pinault, topman van het modeconglomeraat waar onder andere Gucci en Yves Saint Laurent onder vallen.



Macron zou maandagavond eigenlijk een langverwachte toespraak op tv houden met betrekking tot de 'gele hesjes', maar had die afgezegd om naar de Notre-Dame te gaan. 'Ik ben vanavond droevig om dit deel van ons te zien branden,' twitterde de president.