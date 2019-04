Brand Notre-Dame onder controle

In de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame is maandagavond rond 19.00 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer had grote moeite het vuur onder controle te krijgen. Een groot deel van de kathedraal is verwoest, de torenspits is ingestort.



Hoe groot de schade precies is, moet nog worden vastgesteld. Vooral het dak van het iconische bouwwerk moest het ontgelden. Eerder deelde de brandweer al mee dat de twee torens van de Notre-Dame gered zijn en ook de structuur van de kathedraal is behouden.



Het vuur is vermoedelijk op de zolder van de kathedraal ontstaan. De brandweer werd om 18.50 uur gealarmeerd. De brand greep razendsnel om zich heen in het dak en was heel moeilijk te bestrijden, zei een woordvoerder van de Notre-Dame tegen de Franse krant Le Figaro.



Wederopbouw

Van het dak is dus weinig meer over, maar de Franse president Macron heeft al beloofd dat de Notre-Dame opnieuw zal worden opgebouwd. De eerste 100 miljoen euro voor de wederopbouw is al toegezegd door de Franse miljardair François-Henri Pinault.



"Alles stond razendsnel in brand. Het gebint van het dak dateert aan de ene zijde uit de 13de eeuw en aan de andere uit de 19de. Er zal weinig van overblijven," aldus woordvoerder van de Notre-Dame André Filot. De brandweer probeerde maandagavond de kerk binnen te gaan om te redden wat er te redden viel, maar wilde geen manschappen verliezen. Voor zover bekend is één brandweerman ernstig gewond geraakt bij de bluswerkzaamheden.



De burgemeester van Parijs had maandagavond opdracht gegeven alle bewoners van het Île de la Cité, het eiland in de Seine waarop de Notre-Dame staat, te evacueren. Het ging om ongeveer duizend mensen. Voor hen was een opvangcentrum in de buurt geopend, waar ze eventueel ook konden overnachten.