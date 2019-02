Belangrijke Britse dienstverleners krijgen tijdelijke vergunning EU

May kijkt naar 'backstop'

De Britse premier Theresa May heeft in het Lagerhuis gezegd dat ze nog een keer gaat kijken naar het probleem van de 'backstop' over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland en dat ze daar met Brussel over gaat praten.



Ze voorziet er meer brexit-onderhandelingen over. May zou maandag in het parlement met een alternatief komen voor haar weggestemde overeenkomst met Brussel.



Ze ontvouwde in haar toespraak geen enkel plan of alternatief voor de bestaande overeenkomst met de EU. Ze herhaalde haar standpunten over de brexit en beklemtoonde fel tegen uitstel van de brexit of een nieuw referendum over het lidmaatschap van de EU te zijn.



Afgewezen

Het Lagerhuis heeft afgelopen dinsdag met een enorme meerderheid Mays brexitdeal afgewezen. Ze zei dat ze het parlement meer gaat raadplegen in de volgende ronde brexit-onderhandelingen. Maar volgens de EU kan er niet meer aan het bereikte akkoord worden getornd.



May hoopt desondanks dat de brexitdeal meer kans in het Lagerhuis maakt, als ze de 'backstop' eruit kan halen of anders definiëren. Dat betekent weer onderhandelen over een regeling voor de grens tussen het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) en het EU-lid Ierland. Als het Verenigd Koninkrijk zonder duidelijke afspraken uit de EU stapt, wordt die grens een buitengrens van de EU.



Daar zou controle nodig worden, maar dat is politiek spelen met vuur in Ierland. Daarom is in de brexitdeal afgesproken dat Noord-Ierland na de brexit feitelijk bij de EU blijft. Engeland, Schotland en Wales blijven bij de douane-unie tot een oplossing voor de status van de regio is bereikt. Dit wordt de 'backstop' genoemd en is een gruwel voor unionisten en voor de Britse voorstanders van een echte breuk met de EU.



In Ierland willen de republikeinen dat het Britse deel bij de republiek wordt gevoegd en de unionisten willen daar alles zo Brits mogelijk houden. Dit heeft in Ierland tot veel geweld geleid.



In een akkoord uit 1998 dat een einde aan het toenmalige geweld maakte, is onder meer vastgelegd dat de Brits-Ierse grens in het noorden van Ierland helemaal open blijft. Er zijn langs de weg ook nauwelijks aanwijzingen dat een grens wordt overschreden. Ierland is voor een belangrijk deel van zijn handel aangewezen op Noord-Ierland en Groot-Brittannië.