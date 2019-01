ANWB: stel terugreis uit Oostenrijk uit

Lawinegevaar

Ook staat het vast op de Oostenrijkse A10 van Bischofshofen naar Salzburg en verderop in Duitsland naar München. De ANWB spreekt van 'diepwinterse rijomstandigheden' op de A10 tussen Villach en Salzburg. In Oostenrijk is de B99 Radstadt-Mauterndorf in beide richtingen dicht door lawinegevaar. Dat duurt waarschijnlijk het hele weekend.



In het westen van Oostenrijk is het aanschuiven naar Bludenz en op de Fernpass-route, en wie die horde heeft genomen komt in Duitsland op de A7 terecht in tientallen kilometers langzaam rijdend verkeer. In het oosten van Oostenrijk staat file op de A8 van Wels naar Passau.



Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland loopt de vertraging ook flink op en rond Chur en Klosters staat het verkeer veelal stil.



Ook het luchtverkeer ondervindt hinder van de sneeuw; op het vliegveld van Innsbruck (Oostenrijk) zijn veel vluchten geannuleerd.