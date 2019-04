Angst voor schietpartij keert terug in Columbine

Littleton ligt niet ver van Columbine, waar over twee dagen wordt herdacht hoe twee jongens in 1999 twaalf scholieren en een docent doodschoten op een middelbare school. De schietpartij in Columbine is een van de meest roemruchte 'schoolshootings' in de geschiedenis van de Verenigde Staten en heeft, hoe bizar dat ook mag klinken, ook fans.



Alarmbellen

Zo ook Sol Pais. De scholier uit Miami zou volgens de FBI regelmatig tegen klasgenoten hebben gezegd hoe 'verzot' ze op de moordpartij was.



De FBI denkt dat Pais van plan was een vergelijkbare aanval uit te voeren. Dat vermoeden baseerde de dienst onder meer op haar blogposts , die foto's en tekeningen van wapens bevatten.