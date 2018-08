Amsterdammer (47) vermist in Noorwegen

Volgens een vriendin van Kamphuis was hij twee weken op vakantie in Noorwegen. "Hij zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland, had een ticket terug voor die dag teruggeboekt. Maar inmiddels heeft hij diverse werk- en privéafspraken gemist."



Volgens haar is bekend dat Kamphuis op de dag van zijn vermissing heeft uitgecheckt uit een hotel in Bodø, een plaatsje in het noorden van het land. "Verder zijn er alleen vermoedens over wat er gebeurd is'', zegt de vriendin. "We vermoeden dat hij daar in de regio is gaan hiken. Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld."



Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de lokale autoriteiten, die volgens de woordvoerder de opsporing van Kamphuis in handen hebben. Ook is er contact met de familie van Kamphuis.



De vriendin zegt dat vrienden, collega's en familie heel erg bezorgd zijn. "Zaterdag reist een vriend van hem af naar Bodø om te helpen zoeken." Kamphuis woont en werkt in Amsterdam. Hij is cybersecurityspecialist.