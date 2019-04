Amnesty: forse daling aantal executies

In 2017 vonden er nog 993 executies plaats. Vorig jaar waren er dat fors minder.



"De wereldwijde daling in het aantal executies laat zien dat zelfs landen waar je het het minst van verwacht beginnen te veranderen en zich realiseren dat de doodstraf niet het antwoord is", zegt secretaris-generaal Kumi Naidoo van Amnesty.



De cijfers van Amnesty geven een beeld van alle executies in de wereld, behalve die van China. Dat land, dat volgens schattingen van Amnesty koploper is met duizenden executies, maakt de cijfers niet bekend.



De meeste executies werden zover bekend uitgevoerd in Iran (253), gevolgd door Saudi-Arabië (149), Vietnam (85) en Irak (52).



Trend keren

"Het goede nieuws van 2018 wordt echter ontsierd door een klein aantal staten die helaas proberen de trend te keren", verwees Naidoo naar landen als Japan, Singapore en Zuid-Soedan die het hoogste aantal executies in jaren hadden.



Ook in Wit-Rusland (4) en de Verenigde Staten (25) zijn meer doodvonnissen uitgevoerd dan in 2017. Thailand voerde de eerste doodstraf uit sinds 2009.



Het aantal terdoodveroordelingen daalde licht ten opzichte van een jaar eerder. In 2018 waren dat er 2531 tegen 2591 in 2017.