1,6 miljoen kinderen lijden na cycloon Idai

De organisatie waarschuwt voor het uitbreken van ziektes en ondervoeding als gezondheidszorg, voeding, water en sanitaire voorzieningen uitblijven.



Vooral in Mozambique hebben kinderen hulp nodig. Daar lopen volgens Unicef een miljoen kinderen risico. In Malawi zijn dat 443.000 kinderen en in Zimbabwe 130.000.



In de getroffen landen keren gezinnen langzaam terug naar huis maar er verblijven nog duizenden anderen in opvangplekken.



Zeker 843 mensen zijn om het leven gekomen door de cycloon Idai die vier weken geleden over het gebied trok. Het merendeel van de slachtoffers viel in Mozambique. Zo'n 1900 mensen raakten gewond.