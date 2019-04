Sri Lanka verbiedt groepering van zelfmoordterroristen

Meer aanslagen

De vrees op het eiland is groot dat meer acties zullen volgen. Katholieke leiders hebben alle kerkdiensten voor morgen afgeblazen. Moslims op het eiland is aangeraden vooral thuis te blijven om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van woedende Singalezen die op een op andere manier wraak willen nemen voor de aanslagen op paaszondag.



Vooral de ontdekking van complete arsenalen explosieven en bommateriaal alsook tientallen bomvesten hebben duidelijk gemaakt dat er meer aanslagen op handen waren. Uit vrees daarvoor is de bewaking dit weekeinde opnieuw aangescherpt rond alle religieuze gebouwen op het door 21 miljoen mensen bewoonde eiland.



Diverse westerse landen hebben hun burgers teruggehaald van vakantie of afgeraden nog naar Sri Lanka te gaan. Ook onder de vele Aziatische gastarbeiders heerst angst. Yashwant Kumar Singh (23) zegt tegen het persbureau AP dat hij weg wil omdat hij meer aanvallen vreest. "Als het maar een dag was, was het al moeilijk genoeg, maar bommen gaan nu ongeveer elke dag af. Dat is waarom er zo'n angstige sfeer hangt. We zijn erg bang", aldus Singh.



Niemand weet hoe groot dit complot is. Volgens president Maithripala Sirisena zijn inmiddels 140 mensen op het eiland geïdentificeerd vanwege banden met IS. "Elk huis in het land wordt nu gecontroleerd", aldus de president die veel kritiek heeft gekregen vanwege het lakse beleid voor de Paasaanslagen . Gisteren werd bij een straatcontrole door marinepersoneel een motorrijder gearresteerd die in het bezit was van onder meer 215 detonators.



Verachting

De Verenigde Staten hebben hun burgers gevraagd dit weekend vooral uit de buurt te blijven van kerken en andere religieuze gebouwen op Sri Lanka. Naar verluidt zouden er nog steeds gevaarlijke militanten van IS op vrije voeten zijn. Vanuit de moslimgemeenschap klinkt vooral verachting voor de daders. "Dit zijn geen moslims, dit is geen islam, dit zijn beesten. Er zijn niet genoeg woorden voor om ze te vervloeken ", aldus Akurana Muhandramlage Jamaldeen Mohamed Jayfer, die een lokale moskee runt. Abdul Azeez Abdul Sattar (63) die met een taxi door de hoofdstad rijdt zegt dat klanten hem mijden omdat hij moslim is. Een man die weigerde bij hem in te stappen zei: "Je bent een terrorist, je hebt een bom, ik ga niet in jouw auto zitten".



De Sri Lankaanse politiechef weigert op te stappen na de bloedige aanslagen op kerken en hotels. President Maithripala Sirisena heeft de topfunctionaris gesommeerd zijn ontslag in te dienen, maar daar heeft hij volgens twee ingewijden tot dusver geen gehoor aan gegeven. De autoriteiten in het Aziatische land liggen onder vuur omdat al voor het bloedbad was gewaarschuwd dat extremisten van plan waren aanslagen te plegen. De president verwijt politiechef Pujuth Jayasundara en de hoge defensiefunctionaris Hemasiri Fernando dat belangrijke informatie niet is doorgegeven.



Fernando stapte deze week op, maar Jayasundara bleef gewoon op zijn post. ,,Hij weigert ontslag te nemen, ondanks het verzoek van de president'', zei een van de bronnen tegen persbureau Reuters. De president kan de politiechef niet zelf ontslaan. In de grondwet staat dat alleen het parlement die procedure in gang kan zetten. Dat moet politiefunctionarissen beschermen tegen politieke bemoeienis.



De leider van de Paasaanlagen, Mohamed Zahran, is omgekomen bij de zelfmoordaanslag op het Sangri-La Hotel, zo heeft de politie gisteren bevestigd.