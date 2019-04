'President Soedan gedwongen af te treden'

De geruchten over een militaire coupe kwamen op gang nadat de staatstelevisie had aangekondigd dat de legerleiding met een belangrijke mededeling zou komen. Ook werd gezegd dat de politie in Khartoem 'vreedzame demonstraties' tegen de president met rust zou laten. Al-Bashir zelf zou onder huisarrest zijn geplaatst.



De val van de dictatoriaal regerende al-Bashir komt na massale protesten die in december losbarstten na prijsverhogingen van onder meer brood. De afgelopen dagen zijn bij de protesten zeker 22 mensen om het leven gekomen, onder wie vijf militairen.



De legerleiding zou bezig zijn met de vorming van een voorlopige regering en het voorzitterschap van de Hoge Raad van de Strijdkrachten. Mogelijk wordt vicepresident Awad Ibn Auf als interim-president naar voren geschoven. Andere bronnen meldden dat legerleider generaal Kamal Abdel-Marouf voorlopig zelf de touwtjes in handen neemt.



Hoofdkwartier

De luchthaven van Khartoem is volgens plaatselijke media gesloten. Naar verluidt heeft een deel van de strijdkrachten nog een vergeefse poging gedaan de val van al-Bashir te voorkomen. Ongeveer honderd leden van de NCP, de partij van al-Bashir, en andere prominenten uit zijn regime zouden door soldaten zijn opgepakt.



Ooggetuigen beweren dat het hoofdkwartier van de islamitische beweging van al-Bashir door militairen is bestormd. Een menigte demonstranten trekt door de straten van de hoofdstad om de machtswisseling te vieren. Voor het ministerie van Defensie houden betogers al dagen een sit-in. 'Wij hebben gewonnen', riepen demonstranten.



Al-Bashir kwam zelf met een militaire staatsgreep en met hulp van radicale islamisten aan de macht in 1989. Hij torpedeerde toen een vredesakkoord tussen een democratisch gekozen regering en opstandelingen in Zuid-Soedan.



Soennitische extremisten

In de jaren van zijn bewind is Soedan steeds meer geïsoleerd door zijn flirt met soennitische extremisten en het aanwakkeren van binnenlandse strijd in het zuiden en de noordwestelijke regio Darfoer. Al-Bashir wordt al tien jaar door het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag gezocht wegens gruweldaden in Darfoer.



Het politieke isolement van al-Bashirs regime, wurgende Amerikaanse economische sancties en de afscheiding van het olierijke zuiden (Zuid-Soedan) in 2011 hebben de zwakke economie van Soedan verder verlamd. Het regime heeft recent nog veel geld los gekregen van onder meer Qatar, maar was al bankroet.



Vorige maand droeg al-Bashir een deel van zijn politieke macht over, als tegemoetkoming aan de demonstranten. Tevergeefs, zo blijkt nu.