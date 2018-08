'Niks superfood, weg met de mythe van kokosolie'

Allemaal mythes, stelt de Duitse professor, die ze in 50 minuten college probeert te ontkrachten. De opnames gaan de wereld over.



80 proces verzadigde vetten

Kokosolie, gemaakt van uitgeperst vruchtvlees, noemt ze 'een van de slechtste voedingsmiddelen die je kunt eten'. Het bestaat namelijk voor meer dan 80 procent uit verzadigde vetten. Het cholesterol in verzadigde vetzuren kan in de bloedbaan blijven plakken: riskant. Voor de gezonde effecten ziet de professor ook geen hard bewijs.



Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. In 2017 waarschuwde de Amerikaanse Hartstichting al dat kokosolie het risico op hart-en vaatziekten vergroot. Het Voedingscentrum adviseerde kokosvet alleen bij hoge uitzondering te eten. Kokosolie bevat de meeste verzadigde vetten van alle bak­producten en past dus niet in de schijf van vijf.



Bestrijdingsmiddelen

Goed voor de planeet is kokosolie ook al niet: in landen als Indonesië, India en de Filipijnen wijken bossen voor kokosplantages. Bovendien vergt de teelt van kokosnoten veel bestrijdingsmiddelen en water.



Waar we onze tofoe en bietenburgers dan in moeten bakken? Bijvoorbeeld in plantaardige oliën als olijfolie en zonnebloemolie.