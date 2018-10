'Nederlandse' Hussein: studeerde aan de VU, nu minister in Irak

De 69-jarige kandidaat van de Koerdische Democratische Partij vluchtte in de jaren zeventig via Teheran naar Nederland en keerde pas naar Irak terug na de val van dictator Saddam Hussein in 2003.



Fuad Hussein studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit en werkte onder meer als tolk, docent aan een hogeschool in Driebergen en als voorzitter van de federatie Vluchtelingenorganisaties in Nederland (VON).



Amstelveen

Als directeur van het Middle East Bureau adviseerde hij de overheid op het gebied van integratie en gaf hij inburgeringscursussen aan imams. Bovendien was Hussein ooit lid van de PvdA-afdeling in Amstelveen, waar hij Gerdi Verbeet ontmoette, de oud-voorzitter van de Tweede Kamer, die geïnspireerd raakte door zijn verhaal.



Behalve dat hij onder meer vloeiend Nederlands spreekt, is hij ook getrouwd met een Nederlandse.



President van Irak

Hussein is sinds 2005 de rechterhand van Masoud Barzani, een van de machtigste mannen in de Koerdisch-Iraakse regio en daar tot 2017 president.



In oktober werd Hussein door zijn partij naar voren geschoven als kandidaat voor president van Irak, een ceremoniële functie. Hij verloor de stemming hierover in het parlement van Barham Salih.



Het kabinet van Abdul-Mahdi had een regeringsploeg van 22 ministers voorgedragen. Daarvan zijn er veertien ingezworen, waaronder Hussein. De parlementariërs van het oppositie-blok van Moqtada al-Sadr verlieten echter de zitting voordat er gestemd kon worden over de resterende acht ministers.