'Foto omgekomen voetballer Sala online gedeeld'

De politie in het Engelse Dorset zegt op de hoogte te zijn van de berichten over de vermeende foto van Sala. "We walgen ervan dat iemand dit gedaan heeft," laat het korps weten. "Dit is duidelijk een erg zware tijd voor de familie van meneer Sala. Hen zou verder leed bespaard moeten blijven."



Het vliegtuigje met de 28-jarige Sala stortte eerder dit jaar in het Kanaal. Zijn lichaam is in februari geborgen. De vader van de topsporter, Horacio, overleed eerder deze week op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct.