Rijden in een Polestar is als een feestje op niveau

Waar dertien-in-een-dozijn soms de norm lijkt te zijn in de autobranche, kiest Polestar bewust voor onderscheidend vermogen. “Een auto is een zeer emotioneel product”, aldus Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. “Het is een product met veel romantiek; een auto moet dus veel meer zijn dan een computer op wielen.’’

Bij de ontwikkeling van de Polestar stonden authenticiteit en rijbeleving voorop. Waar we ons vaak laten leiden door wat vrienden, familie of collega’s ergens van vinden – zodat we onbewust dezelfde kleding dragen, hetzelfde bankstel kiezen of anderzijds meegaan met de massa – kiest Polestar een eigen richting.

Die strategie loont, ziet topman Ingenlath: “We kiezen voor een uitgesproken beleid dat primair focust op duurzaamheid, design en technologie. Onze klanten weten wat ze willen en leveren op geen van die drie vlakken iets in. Mensen die van auto’s houden, kunnen prima bij ons terecht. En mensen die van elektrische auto’s houden ook.’’

Past als een jas

Als de bewering klopt dat een auto een extensie van jezelf is, past de Polestar 2 als een jas bij de zelfverzekerde, zakelijke leaserijder. Het design met het strakke, minimalistische lijnenspel, maar ook het verbeterde accupakket met een rijbereik van maximaal 654 kilometer (WLTP) en de aandacht voor duurzaamheid maken het rijden met de Polestar 2 tot een feestje op niveau.

De standaard ingebouwde apps van Google en de aanwezigheid van de nieuwste, vooruitstrevende veiligheidstechnologie (SmartZone, de voorkant van de auto kan met behulp van radars en camera’s ‘zien’) doen de rest. Verder is de vernieuwde Polestar 2 standaard uitgerust met achterwielaandrijving, die de liefhebbers van sportiever rijgedrag zal aanspreken.

Ook aansprekend in het hele productieproces is de aandacht voor duurzaamheid, die tot in detail is doorgevoerd. Zo is er WeaveTech bekleding verkrijgbaar. Die bestaat uit 100% vegan kunstleer op pvc-basis en is ook nog eens makkelijk schoon te maken.

De Polestar 2, bejubeld in de internationale automedia én door gebruikers, sluit daarmee aan bij het gedachtegoed dat Thomas Ingenlath het merk wil laten uitdragen. “Onze auto’s laten zien dat er nieuwe, opwindende manieren zijn om je persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.’’



