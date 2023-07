Nieuwbouw beschikbaar in hartje Amsterdam

Beeld Oosterlingen

Bijzondere locatie

De nieuwe (starters)woningen worden toegevoegd aan het bestaande plan van stadswoningen, lofts en penthouses dat ontworpen is door Winy Maas van architectenbureau MVRDV. De Oosterlingen ligt om de hoek van de bruisende Czaar Peterstraat met zijn vele bijzondere boetiekjes en heerlijke eetwinkels. In het verlengde ervan opent de stad zich aan alle kanten, van de hippe Javastraat in Oost tot het gemoedelijke Watergraafsmeer. Maar ook de Utrechtsestraat en de Nieuwmarkt zijn vlakbij. Met de auto rijd je binnen tien minuten de A10 op en het centraal station is nog geen tien minuten fietsen.

Compleet en duurzaam

De studio’s en tweekamerappartement zijn met veel aandacht ontworpen en worden met designkeuken en complete badkamer opgeleverd. Grote raampartijen domineren de lichte woonkamers die desondanks toch veel privacy bieden. Veel woningen hebben een eigen buitenruimte, zoals een dakterras, balkon of loggia. Er zijn ook drie gemeenschappelijke daktuinen die samen met de begroeide gevels een fijne plek vormen voor vlinders, vogels, bijen en vleermuizen. Een leefbare omgeving voor mens en dier en een leefomgeving die past bij het eilandleven: puur, groen, biodivers, circulair en toekomstgericht.

Eigen grond

De prijzen van de woningen lopen van 365.000 euro tot 475.000 euro v.o.n. De Oosterlingen is een van de laatste plekken in de binnenstad waar nieuwbouw nog mogelijk is. Extra bijzonder: je koopt een woning op eigen grond en betaalt dus geen erfpacht. Op de website vind je meer informatie over planning, locatie, ontwerp, duurzaamheid en voorzieningen.

Inschrijven tot 1 augustus 12.00 uur

Je kunt je nog tot dinsdag 1 augustus 12.00 uur inschrijven voor deze woningen. Een account kun je hier aanmaken. De woningen worden uiterlijk woensdag 9 augustus toegewezen.