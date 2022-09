Herbruikbare verszakjes en recyclebare flesjes: zo verbruiken supermarkten minder plastic

“Voor het milieu is het beter om een verpakking te gebruiken dan een product weg te moeten gooien”, aldus Anita Scholte op Reimer, hoofd Kwaliteit en Duurzaamheid bij Albert Heijn. “Wij zijn constant op zoek naar de beste balans tussen voedselverspilling voorkomen en zo min mogelijk en duurzaam mogelijk verpakken.”

Bij de keuze voor verpakkingsmateriaal kiest de grootste supermarktketen van Nederland altijd voor de laagste milieu-impact. De focus ligt daarbij enerzijds op het verminderen van de hoeveelheid verpakkingen en anderzijds op zoveel mogelijk te recyclen en hergebruiken.

Minder en duurzamer verpakken

Albert Heijn wil in 2025 minimaal 20 miljoen kilo verpakkingsmateriaal besparen ten opzichte van 2018. “We zijn goed op weg”, zegt Scholte op Reimer. “Sinds 2018 reduceerden we al meer dan 10 miljoen kilo verpakkingsmateriaal. Maar hoe belangrijk ook, onze focus ligt niet alleen bij minder verpakkingen. We zijn op weg naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat maar grondstof is voor nieuwe producten. Daarom zetten we in op recycling en hergebruik. Zo is ons doel dat in 2025 alle eigenmerkverpakkingen uit 100 procent recyclebaar materiaal bestaan.”

Recycling stimuleren

Een voorbeeld van circulair verpakken zijn de flessen van Albert Heijn-sappen. Die bestaan uit 100 procent gerecycled plastic en zijn sinds begin dit jaar helemaal recyclebaar door de goed afwasbare etiketten. Ook zit op de flessen sinds kort statiegeld, net als bij andere kleine plastic flessen. Scholte op Reimer: “Dat is een mooie stap om recycling te stimuleren en zwerfafval tegen te gaan.”

Verlies van grondstoffen voorkomen

Hergebruik van verpakkingen voorkomt afval en verlies van grondstoffen. Daarbij kan de supermarkt de hulp van klanten goed gebruiken, zegt Scholte op Reimer. “Bijvoorbeeld door een eigen boodschappentas en herbruikbare verszakjes voor brood, groente en fruit mee te brengen. Of met onze handige opvouwbare shopper, die je heel makkelijk meeneemt. Ook hebben we in onze winkels een herbruikbare fles voor zelfgeperst sinaasappelsap.”

World Cleanup Day

Om ervoor te zorgen dat materialen optimaal worden verwerkt en gerecycled, zijn verpakkingen voorzien van een weggooiwijzer. Dit helpt voorkomen dat plastic in onze leefomgeving belandt. Gebeurt dat onverhoopt toch, dan is actie geboden - zoals op World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde actiedag ruimden miljoenen vrijwilligers vorige week afval op. 630 Albert Heijn-winkels deden mee. “Medewerkers en klanten gingen samen de straat op”, vertelt Scholte op Reimer. “Zo zorgen we er samen voor dat we de aarde schoner en beter achterlaten.”

Meer weten over wat Albert Heijn doet op het gebied van duurzamer verpakken en wat jij kunt doen? Bekijk dan deze speciale pagina.