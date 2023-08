Groen en duurzaam wonen op de kop van Oostenburg

Beeld Oosterlingen

Op de kop van Oostenburg, een eiland om de hoek van de binnenstad, verrijst De Oosterlingen. Een groene en duurzame stadswijk aan het water, omgeven door industriële kades en terrasjes op een van de laatste locaties in de binnenstad waar nieuwbouw mogelijk is. Kom de sfeer van het eilandleven proeven op het verkoopevent op vrijdag 1 september, wanneer fase 2, bestaande uit 45 woningen, van start gaat.

Met buitenruimte, zonder erfpacht

De Oosterlingen bestaat uit zeven markante, duurzame en groene gebouwen. De woningen van fase 2 variëren van studio’s en twee-, drie- en vierkamerappartementen tot ruime stadswoningen, lofts en maisonnettes. Allemaal met veel aandacht ontworpen: lichte woonkamers met veel privacy, grote raampartijen, een designkeuken en een complete badkamer. De woonoppervlaktes lopen uiteen van circa 45 m2 tot 165 m2 met prijzen van 395.000 euro tot 1.500.000 euro v.o.n. Vrijwel al deze woningen hebben een eigen buitenruimte zoals een dakterras, balkon of loggia. Daarnaast zijn er drie gemeenschappelijke daktuinen. De woningen staan op eigen grond, dus je betaalt hier geen erfpacht.

Ontworpen voor een groene toekomst

Het ontwerp van Winy Maas, mede-oprichter van architectenbureau MVRDV, zet in op een leefbare omgeving voor mens en dier: puur, groen, biodivers, circulair en toekomstgericht. Elk gebouw krijgt zijn eigen duurzame begroeide gevel, gemaakt van bijvoorbeeld hout, baksteen of biobased composiet. De begroeide gevels zijn een opvallend kenmerk. Samen met de drie gemeenschappelijke daktuinen en de privé-dakterrassen vormt elk gebouw ook een thuis voor vlinders, vogels, bijen en vleermuizen. Deze dragen daarmee bij aan de biodiversiteit van de stad. De bijenstenen trekken bijen aan die de bestuiving van bloemen, struiken en bomen in de stad verbeteren. De mussenhuizen geven de beschermde inheemse huismus een veilige plek om te nestelen.

De sfeer van het eilandleven

Vroeger was Oostenburg een industriële stadswerf, tegenwoordig is het een moderne stadswijk waar de auto te gast is. In De Oosterlingen woon je rustig op een eiland met de gemakken van de binnenstad om de hoek. De industriële kades en terrasjes aan het water zorgen voor een bijzondere sfeer en gevoel van vrijheid. Gelegen om de hoek van de Czaar Peterstraat rijd je met de auto binnen 10 minuten de A10 op en het centraal station is nog geen 10 minuten fietsen. Kom de bijzondere sfeer van het eilandleven midden in Amsterdam zelf ervaren op het verkoopevent op vrijdag 1 september om 16:00uur. Ga naar de website voor meer informatie. Van 1 tot 15 september kun je je inschrijven voor het aanbod.