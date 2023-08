Geselecteerd door Nederlandse Toneeljury: muzikale voorstelling Yara’s Wedding

Yara’s Wedding Beeld Katrin Ribbe

Yara’s Wedding, geregisseerd door Guy Weizman, is een productie van het Amsterdamse muziekensemble Asko|Schönberg in samenwerking met theatergezelschappen NITE en Schauspiel Hannover en Slagwerk Den Haag. De voorstelling draait om het framen van de ander op basis van afkomst, kleur, geaardheid, sociale status en culturele conflicten. Het publiek wordt geconfronteerd met de vraag hoe je sociale positie en denken dat je ergens recht op hebt, je blik bepaalt. Evenals met de gevolgen die deze ongemakkelijke waarheden kunnen hebben.

Naast de acteurs

Om de relatie tussen ‘Oost’ en ‘West’ ook in muziek te vangen, staan de musici van Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag op het podium letterlijk naast de acteurs. Om hen muzikaal te begeleiden, maar ook om te acteren in groepstaferelen. Zo werken ze intensief samen met de componist en zangeres van de voorstelling: componist, zangeres en muziekproducer Loradeniz en zangeres Karima El Fillali, die de rol van Yara vertolkt. Zowel Loradeniz, die in Istanbul is geboren en in Amsterdam woont, als de Nederlands-Marokkaanse El Fillali, leven en creëren op het kruispunt van culturen.

Ultieme zangers

“Loradeniz is een jonge bevlogen maker die een elektronische clubomgeving- en taal verbindt aan diep menselijke emoties”, zegt Fedor Teunisse, artistiek directeur van Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag en verantwoordelijk voor de muziekdramaturgie van Yara’s Wedding. “Zij construeert zorgvuldig haar complexe klankwereld op het fundament van een heldere muzikale taal, wars van pretenties. Zij is de perfecte maker om de complexe relatie tussen Oost en West binnen deze voorstelling in een aantal songs te vangen en verklanken.” El Fillali vermengt haar grote interesse in en kennis van traditionele Arabische muziek op een bijzondere manier in haar eigen werk. “De ultieme zangers voor deze voorstelling,” aldus Teunisse.

Interdisciplinaire theatertaal

Yara’s Wedding is de vijfde productie van Asko|Schönberg in samenwerking met NITE en Slagwerk Den Haag. Het muziekensemble daagt jonge professionele musici en componisten graag uit om een nieuwe interdisciplinaire theatertaal te ontwikkelen. Makers en spelers krijgen de ruimte om ideeën in te brengen die bijdragen aan constante vernieuwing.

Ook naar Yara’s Wedding?

De (bijna) musical is van 14 tot en met 16 september te zien op het Nederlands Theater Festival bij het Internationaal Theater Amsterdam. In de voorstelling wordt Nederlands, Duits en Arabisch gesproken met Nederlandse en Engelse boventiteling.