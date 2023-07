Deze zomer volg je vanuit historische trein de museumspoorlijn vanaf Amsterdam CS

Tijdreis met Stoomtram en Boot. Beeld Museumstoomtram

Historische tramrit

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik behoort tot de grootste ‘rijdende musea’. Er is een collectie stoomtrams gerestaureerd, die in de eerste helft van de twintigste eeuw in diverse delen van het land reed. Op de route is in Hoorn een ereplaats gereserveerd voor de oudste stoomtram van Nederland. Aansluitend op de museumspoorlijn vaart de historische veerboot ‘Friesland’ naar Enkhuizen. Ook kan de reis in omgekeerde richting worden gemaakt.

De oudste stoomtram van Nederland naast locomotief Bello in de restauratiewerkplaats. Beeld Museumstoomtram

De restauratiewerkplaats ligt op de museumroute. Hier ontdek je interactief de collectie locomotieven en rijtuigen van dichtbij op de plek waar ze worden onderhouden en gerestaureerd. Het is een nieuwe belevenis na de reis met de stoomtram.

Locomotief uit 1881

De museumroute begint in de SpoorTuin. Voor de jongste bezoekers is dat de plek om de werking van rails, treinen en trams als vervoermiddel uit te vinden. Ze doen dit middenin een ‘super-modelspoorbaan’.

Topstuk in de nieuwe museumroute is locomotief nummer 2 van de Rhijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. Die is in 1881 in Londen gebouwd voor de stoomtram tussen Leiden en Katwijk. Dat is een bijzonder gezicht: om paarden die langs de weg liepen niet te laten schrikken, zag de tram er net zo uit als de wagens die de locomotief trok. Al in de jaren 1930 werd deze oudste stoomtram in Nederland voor museumdoeleinden bewaard. Enkele jaren geleden verwierf de Museumstoomtram de locomotief in permanente bruikleen van Het Spoorwegmuseum.

Locomotief RSTM 2 circa 1885 bij Leiden. Beeld Museumstoomtram

De route voert vervolgens door het locomotievendepot en biedt een indrukwekkend uitzicht op de gehele collectie stoomtramlocomotieven die hier is opgesteld. Tenslotte is de restauratie van de Tram voor Bello door de vakmensen van het museum van dichtbij te zien.

Reis mee van en naar Amsterdam

Deze veelzijdige reis door het verleden begint en eindigt op station Amsterdam Centraal. Rond 9:00 uur vertrekt de speciale historische trein naar Enkhuizen. Aansluitend vaart de historische veerboot MS Friesland over het IJsselmeer naar Medemblik, waar de stoomtram naar Hoorn al staat te wachten. Na een bezoek aan het Museumterrein in Hoorn brengt de klassieke trein je aan het einde van de middag weer terug over het hoofdspoor naar Amsterdam.

Wie mee reist met de stoomtram heeft gratis toegang tot het museumterrein in Hoorn. Maak een reservering of lees meer informatie op de website.