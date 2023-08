Wat betekent een diagnose voor de ervaring van psychiatrisch patiënten? ‘Mensen met mentale stoornissen volgen vaak een script’

Rachel Aviv. Beeld Chris Strathmann

Toen Aviv 6 jaar was, gingen haar ouders door een moeizame echtscheiding. Ze stopte met eten. Psychiaters gaven haar de diagnose ‘anorexia’. De ziekte bestond nog niet zo lang en ze was de jongste patiënt ooit in Amerika. Ze werd opgenomen in een kliniek, waar twee pubermeisjes haar de fijne kneepjes van de ziekte leerden (jumping jacks doen, blijven bewegen). Maar na zes weken at ze weer normaal en was ze van haar ‘anorexia’ af. Het vormde de aanleiding voor Vreemden voor onszelf.

U citeert historica Joan Jacobs Blumberg: ‘Ik was ‘gerekruteerd’ voor anorexia, maar de ziekte werd nooit een ‘carrière’.’ Wanneer heeft u in die termen leren denken over uw diagnose?

“Ik werkte aan een verhaal voor The New Yorker over kinderen van vluchtelingen in Zweden. Ze waren gediagnosticeerd met het ‘terugtrekkingssyndroom’. Honderden kinderen uit de voormalige Sovjet-Unie en Joegoslavië die geen asiel hadden gekregen, waren in hun bed gekropen. Ze weigerden te eten, drinken, bewegen en praten. Uiteindelijk raakten ze in een comateuze toestand. Filosoof Ian Hacking spreekt van het ‘terugkoppeleffect’: mensen met mentale stoornissen volgen vaak een script. Er was een gek verband tussen de diagnose van deze kinderen en de manier waarop ze zich gedroegen. Dat deed me denken aan mijn eigen ervaring met mijn diagnose met anorexia.”

Waarom werd anorexia geen ‘carrière’?

“Ik denk omdat ik er te jong voor was. Anorexia had geen betekenis voor me. De kennismaking met deze terminologie is bij mij gaan vonken, waardoor mijn interesse voor het onderwerp werd aangewakkerd: Wat betekent een diagnose voor de ervaring van patiënten?”

Aviv portretteert vijf patiënten met uiteenlopende ervaringen. Zoals Bapu, een Indiase vrouw met godswanen die gediagnosticeerd werd met schizofrenie en tegelijkertijd door gelovigen werd aanbeden. En Ray, een succesvolle arts die in een zware depressie terechtkwam en de kliniek waar hij verbleef aanklaagde voor psychiatrische nalatigheid. Het werd een van de belangrijkste processen in de geschiedenis van de psychiatrie, waarin psychiaters die geloofden in psychoanalyse tegenover biologisch georiënteerde psychiaters stonden die geloofden in medicatie. En Naomi, een Afro-Amerikaanse vrouw die werd veroordeeld voor doodslag, nadat ze in psychotische toestand met haar twee zoontjes van een brug was gesprongen, omdat ze hen van racisme wilde bevrijden. Een van haar zoontjes overleed.

Hoe kwam u bij deze personen terecht?

“De dochter van Bapu had me al eens benaderd voor een verhaal in The New Yorker, maar haar verhaal was niet geschikt. Toch is het me altijd bijgebleven, omdat ik het zo indrukwekkend vond. Ik wilde graag een hoofdstuk weiden aan de rol van ras in de psychiatrie, dus heb ik gezocht naar een persoon van wie de ervaring ingebed was in de Amerikaanse geschiedenis. Dat werd Naomi. Ik heb mensen gekozen die hun verhaal graag wilden vertellen, er betekenis aan wilden geven en anderen wilden helpen door hun verhaal te vertellen.”

Deze personen hebben u inzage gegeven in hun dagboeken, persoonlijke brieven en ongepubliceerde memoirs.

“Ze vertrouwden erop dat we dezelfde doelen nastreefden. Hun aantekeningen waren erg bruikbaar, omdat het vaak moeilijk is om achteraf na te vertellen hoe het was om bijvoorbeeld een psychose te hebben. Ervaringen die dicht bij het moment zelf zijn opgetekend, geven meer inzicht. Je krijgt nooit echt zicht op wat zo’n ervaring inhoudt, maar op deze manier kom je er wel dichtbij.”

De rechtszaak die Ray begon tegen de psychiatrisch instelling The Lodge, die hem niet naar bevrediging had weten te behandelen, werd door prominente psychiaters gezien als een definitieve afrekening met de psychoanalyse. Wat is uw standpunt in het debat over een psychoanalytische versus een biologische (psychofarmacologische) benadering?

“Het is beperkend om op die manier naar psychiatrische stoornissen te kijken. Beide frames bieden geen ruimte voor de invloed van armoede, discriminatie of spirituele ervaringen op psychiatrische stoornissen. Ze zijn beide niet in staat om problemen in z’n geheel op te lossen. Er bestaat geen framework dat in staat is om alles uit te leggen. Daar heb je een combinatie van verschillende aanpakken voor nodig.”

U schrijft: ‘Bij welvarende witte patiënten kun je het morele schuldgevoel wegnemen door een biologische verklaring aan te dragen. Die families vinden de gedachte dat een ziekte niet iemands eigen schuld is vaak bevrijdend. Maar bij zwarte, bruine en arme patiënten wordt diezelfde biologische verklaring vaak gebruikt om de schuld weg te halen bij de maatschappelijke krachten die hen in het nauw hebben gedreven.’

“Psychoanalyse kwam er vaak op neer dat de ouders de schuld krijgen van het leed dat ze hun kind hebben aangedaan. Bijvoorbeeld: als je schizofreen bent, komt dat doordat je moeder koud en afstandelijk was. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar een model dat zegt: niemand is schuldig, er is gewoon sprake van een chemische disbalans. Maar als een psychiater wordt geconfronteerd met iemand als Naomi, die heeft geleden onder armoede en systematisch racisme, en zegt: ‘Jouw ziekte is niemands schuld’, dan ontken je de realiteit dat de samenleving onderdeel is van haar probleem. Naomi leed eronder dat haar kinderen zouden lijden onder het racisme in Amerika. Dat klinkt niet psychotisch, dat klinkt realistisch. Ze kreeg niet eens het voordeel van de twijfel.”

Neemt de Amerikaanse psychiatrie tegenwoordig wel rekenschap van factoren als racisme?

“Op maatschappelijk vlak is er zeker sprake van een verandering, maar op klinisch niveau niet. Er zijn zoveel andere obstakels, met name economische en bureaucratische, die maken dat er niet echt ruimte is voor verandering. Alsof er in korte, 10 minuten durende sessies echt sprake kan zijn van echte erkenning van het leed dat mensen is aangedaan.”

Het verhaal van Bapu laat zien hoe we in de westerse samenleving een zeer beperkte kijk op geestelijke gezondheid hebben. In India, en zeker in spirituele omgevingen, worden mensen met geestelijke ziektes erg respectvol behandeld. Sterker nog: u haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat mensen met een psychotische stoornis aanzienlijk verbeterden na een verblijf in een hindoeïstische genezingstempel. Wat kunnen we hier in de westerse wereld van leren?

“Je moet hier ook geen te optimistische voorstelling van zaken bij hebben. Veel mensen worden helemaal niet behandeld en dat is ook een vorm van verwaarlozing. Maar op moreel vlak is er in India veel meer vertrouwen in een spirituele of holistische benadering van gezondheid. Voor Bapu was het erg behulpzaam dat haar spirituele leven, dat verband hield met haar psychoses, niet werd veroordeeld. Er was ruimte en respect voor dit deel van haar identiteit.

In het westen is het zo dat als we stemmen horen, we dat opvatten als een inbreuk op onze identiteit. Ons ‘zelf’ is gesloten. We zijn individualistisch ingesteld. Als je stemmen hoort ben je gek. In sommige andere culturen is het ‘zelf’ poreuzer en word je niet meteen afgedaan als ‘gek’. Mensen verkeren in en uit psychoses, maar dat hoeft niet direct een definitief oordeel van ‘waanzin’ op te leveren.”

U beschrijft hoe u sinds tien jaar onder invloed van uw vriendinnen antidepressiva gebruikt. Het maakt u vrolijker en opgeruimder. Wat zegt dit u over de maatschappelijke druk om ‘leuk’ mee te doen?

“Ik zou niet zover willen gaan om te zeggen dat dit getuigt van een zieke samenleving, maar het reflecteert wel een zekere behoefte aan controle. Mijn vriendinnen en ik waren niet zozeer ‘ziek’ of depressief, maar we wilden de beste versie van onszelf zijn. In Amerika hoef je niet eens een psychiater te zien om aan antidepressiva te komen. De pillen zijn niet zozeer verslavend, maar het is wel heel moeilijk om er weer vanaf te komen. Als ik vergelijk hoe het met en zonder pillen is, is het met toch wel beter. Voor mij dient het gebruik niet zozeer een psychiatrisch, maar eerder een existentieel doel.”