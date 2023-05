Waddenthrillerauteur Mathijs Deen: ‘In Duitsland word ik de anti-Fitzek genoemd’

Mathijs Deen (60) schreef met De duiker zijn tweede waddenthriller. Met de zwijgzame rechercheur Liewe Cupido, maar zonder spectaculaire, bloederige moorden. ‘Ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar zou moeten krijgen.’

Daar zit hij, de waddenthrillerschrijver. In zijn schrijfhok achter in de tuin van zijn huis ergens in Amsterdam-West. Mathijs Deen. Schrijver van non-fictieboeken en romans. En nu gebombardeerd tot waddenthrillerschrijver. Tegen wil en dank, moeten we erbij zeggen, want hij is niet anders gaan schrijven. Maar pak die geuzennaam nog maar eens van hem af.

Deen zucht.

Hoe het begon?

“Kann der Jungen keinen Krimi schreiben?’ citeert Deen Nikolaus Gelpke, de man die aan het roer staat van de Hamburgse uitgeverij Mare. “Hij heeft mijn romans Onder de mensen en Het lichtschip in het Duits uitgegeven. Hij is zeer gecharmeerd van mijn karaktertekeningen en landschapsbeschrijvingen. En hij las in het voorlaatste hoofdstuk van Het lichtschip dat er politie aan boord komt omdat er op het schip iets onaangenaams is gebeurd. Dat allemaal bij elkaar genomen bracht hem op het idee mij een krimi te laten schrijven.”

Deen antwoordde: ‘Nee, dat is niets voor mij, dat kan ik niet.’ En daarmee was de kous af. Tot hij ’s nachts in zijn bed opeens dacht: als je het verzoek krijgt van een uitgever uit het land van Tatort en Derrick, ben je eigenlijk wel gek als je het niet probeert. “En het was covid, en ik had net dit hok gebouwd, dus…”

De anti-Fitzek

Dus zijn er al twee prachtige waddenthrillers verschenen, want dat verzinsel zette zijn Nederlandse uitgever op de omslagen van De Hollander (2022) en het onlangs verschenen De duiker. Die zich afspelen in de waddengebieden van Nederland, volgens Deen het enige stuk echte wildernis, en Duitsland. De boeken kwamen overigens eerst in het Duits uit.

Bij Deen geen spectaculaire, bloederige moorden. Vindt hij niet zo interessant. Sterker, de misdaad, die ook nog eens niet wordt beschreven, is al gepleegd, en zet het verhaal meteen op spanning. Daar gaat het hem om. “In Duitsland word ik de anti-Fitzek genoemd. In de van psychopaten vergeven thrillers van de populaire Sebastian Fitzek spat het bloed werkelijk alle kanten op. Ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.”

Maar Mathijs Deen schiep wél de geweldige Liewe Cupido, de nieuwe ster aan het politiemannenfirmament. Lekker stuurs, nonconformistisch, eigenzinnig. In De Hollander moet hij de dood van een wadloper onderzoeken die op de grens van Nederland en Duitsland is gevonden, in De duiker vraagt de vondst van het lijk van een duiker dat in een oud wrak wordt aangetroffen om opheldering.

Wie is Liewe Cupido?

Hij is opgegroeid op Texel, maar geboren in Duitsland. Zijn Nederlandse vader, visser en kapitein van de TX13, is op zee omgekomen toen Liewe nog een jongen was. Zijn Duitse moeder, nog altijd woonachtig op Texel, is zwijgzaam. Liewe Cupido is werkzaam bij de Duitse recherche in Cuxhaven. Vanwege zijn deels Nederlandse afkomst wordt hij De Hollander genoemd. “Hij heeft een grens door zijn ziel lopen,” zegt Deen. “Dat maakt dat hij goed kan werken in beide landen.”

Liewe Cupido zegt geen woord te veel. Het is Deen niet vreemd. “Ik kom zelf ook uit een zwijgzaam gezin en als ik iets niet begreep, zei mijn moeder: combineren. Combineer met wat je wel weet. Dat doet Liewe Cupido ook. En hij zwijgt heel veel zodat andere mensen gaan spreken. En dat werkt voor hem heel goed.”

We weten na twee waddenthrillers nog niet veel van Liewe Cupido. Deen houdt hem nog een beetje vaag. Hij is niet aan de drank, heeft geen verslaafde zoon of weggelopen dochter, geen hysterische ex. Hij is ook niet stiekem zelf een seriemoordenaar. Hij is een fremdkörper in het internationale wereldje van thrillerrechercheurs.

“Klopt. Hij is eigenlijk verpletterend gewoon. Als je een personage maar volstopt met allerlei eigenschappen en gebreken dan kan dat de betovering verbreken. Ik weet ook niet precies hoe het met hem zit. Maar ik wil zo graag tot hem doordringen, en daarom is Miriam er.”

De hond blijft

Miriam Roth, eigenaresse van een hondenschool. Liewe Cupido ontmoet haar als hij zijn hond Vos uitlaat. Miriam vindt Liewe leuk, hij schuttert in haar aanwezigheid. Hier is dan de love-interest die in het eerste deel ontbrak.

Al had Deen dat wel al voorzien. In De Hollander springt er tegen het einde een zwerfhond bij Liewe Cupido in de auto. De hond blijft. “Zonder hond had Liewe Miriam nooit ontmoet. Dat is een beetje vooruitzien, mogelijkheden scheppen om daar in volgende delen op terug te komen.”

Daarom heeft hij de vader van Liewe Cupido vast ook laten omkomen op zee toen Liewe nog een jongen was. Het is een lijn die in De duiker steeds roder wordt.

Mathijs Deen blijft nog even bij de hondentrainster. “Er is een lezeres die tegen me zei: ‘Geef hem nou alsjeblieft geen vriendin, want ik wil kunnen denken dat ik dat ben.’ Maar dit is hoe het in het leven gaat en het gaat gebeuren, en ik gun het hem ook. Maar Liewe Cupido zit wel ergens in vast, en ik wil het er ook uitsleuren, maar dat is goddomme niet eenvoudig bij deze meneer.”

Terwijl Mathijs Deen hem toch echt zelf heeft verzonnen.

“Ja, nee, zo makkelijk is dat niet. In dat derde deel, dat De redder gaat heten, kom ik daar ook echt met hem mee in gevecht. Liewe Cupido volgt het spoor van zijn vader. In de gesprekken die hij op Texel voert, over zijn vader, komt het te dicht op zijn lijf. Ik ben zelf ook benieuwd welke kant het opgaat, ik kan dat niet van tevoren allemaal uitdenken. Ik geloof dat hij wacht tot zijn vader terugkomt van zee.”

The Bridge

Het maakt des te nieuwsgieriger naar dat derde deel. Het lijkt erop alsof hij een melkkoe heeft geschapen. Maar daar wil Mathijs Deen niets van weten.

“Ik heb andere projecten op de lange baan moeten schuiven. Nu neemt Liewe Cupido me in beslag, de uitgever zou willen dat ik elk jaar een nieuw deel schrijf. Het is een groot avontuur, en er komt ook een internationale filmserie. Ik mag daar niets over zeggen, maar het moet een serie worden zoals de Scandinavische hitserie The Bridge.”

Liewe Cupido. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Deen geeft weinig weg. “Hij heeft een wat hoekig lichaam, en het is net alsof zijn hoofd niet op zijn lichaam past. Een lichaam gevangen in een onwillige jas. Wat? Nee, niet de Feldjacke van Schimanski uit Tatort, en ook niet de lange regenjas van Derrick.”

Dan een diepe zucht.

“Zolang ik niet weet wat er precies met Liewe Cupido aan de hand is, ben ik wel gemotiveerd. Maar ik ga hier niet eindeloos mee door. Ik zit nu met Liewe Cupido opgescheept in mijn leven, en over hem schrijven is iets dat ik heel graag doe, maar als ik eenmaal weet hoe het precies zit met Liewe… Ik wil nog heel graag een novelle schrijven over gras.”

De duiker

Mathijs Deen

Alfabet Uitgevers, €20,99

318 blz.

'De duiker' van Mathijs Deen. Beeld Alfabet