Sloveense schrijver Drago Jancar: ‘Het moet tragisch eindigen, anders heb je geen verhaal’

Schrijver Drago Jancar (75) weeft in de roman Bij het ontstaan van de wereld een web van feit en fictie. Daarin verschuilt zich de jongen Danijel, die zo probeert een ingrijpende liefdesgeschiedenis te begrijpen.

“Ja,” zegt Drago Jancar, “maar begint niet elk verhaal zo?”

Hij zit in een kamertje van een Amsterdams grachtenhotel, de in Nederland nog tamelijk onbekende Sloveense schrijver is naar Amsterdam gekomen om zijn roman Bij het ontstaan van de wereld in het licht te zetten.

“De vreemdeling die in een stad verschijnt,” zegt Jancar, “dat is een klassiek thema. En niet alleen in de literatuur, maar ook in de film. De vreemdeling die alles overhoophaalt. Alle verhalen beginnen zo. Zonder vreemdeling is er geen verhaal.”

In Bij het ontstaan van de wereld is het Lena die begin jaren zestig de rust in de stad komt verstoren. Jong en mooi en uit Karinthië wil ze in deze stad in Joegoslavië (Slovenië is er een deelrepubliek van) waar we Jancars geboorteplaats Maribor in zien, een nieuw leven opbouwen.

En ze grijpt daarmee ook in op het leven van de hoofdpersoon van de roman, de jongen Danijel. Hij is helemaal in de ban van haar. Tot hij op een dag, en niet voor het eerst, door een kiertje tussen de kanten gordijnen gluurt. En een paar grote mannenschoenen naast de bank ziet liggen. Hij is geschokt. Wat hadden die te betekenen?

Wreed verstoord

Die gebeurtenis, het zien staan van een paar schoenen, bekende schoenen ook nog, is de katalysator van het verhaal. Het ontstaan van de wereld voor Danijel, want in het jaar dat de roman omslaat, gebeurt er naast de liefdesgeschiedenis van Lena, heel veel in zijn leven.

“Die schoenen,” zegt Jancar, “zijn een soort inwijdingsrite op het leven. Meteen al ziet hij het mooie, maar ook het brute. Zijn droomwereld, waarin Lena voor hem onbevlekt is, en met wie hij een toekomst ziet, is nu wreed verstoord.”

De werkelijkheid die de fantasie verslaat.

“Ja, het is een roman vol tegenstellingen. Tussen de oorlog en de naoorlogse periode, tussen oud-partizanen, zoals Danijels vader, en degenen die in de oorlog tot de Duitse minderheid in Slovenië behoorden of met de bezetter samenwerkten. Bijvoorbeeld de professor bij wie Danijel steun zoekt voor de vraagstukken van het leven en de vader van zijn vriendje Franci, die in de oorlog voor de Duitsers vocht. En die verdwijnen dan ‘plotseling’.”

Goed en slecht, religie en atheïsme, liefde en haat…

Jancar onderbreekt.

“Al mijn romans gaan over liefde en haat. Dat is voor mij het grote thema.”

Maar toch ook over de tegenstelling tussen droom en werkelijkheid?

“Ja, Danijel vlucht in de verbeelding, in een fictionele wereld. Het is een manier om te ontsnappen aan hoe de wereld zich aan hem openbaart. En hij verdwijnt in lezen en films kijken. Hij kijkt naar High Noon bijvoorbeeld, met Gary Cooper. En Gary Cooper wint. Dat is overzichtelijk voor hem, en niet zo gecompliceerd als het leven dat hij ervaart. Er is een oplossing, en alles komt goed aan het einde. Maar in de Bijbel leest hij over gruwelijke gebeurtenissen die hij ook ervaart in het dagelijkse leven. Dat alles, die mix, vormt het ontstaan van zijn wereld.”

De gebeurtenissen in het boek, hoe tragisch het afloopt met Lena en die twee mannen die om haar strijden, dat is iets dat echt is gebeurd in Maribor. “Ik heb erover gelezen, maar er mijn eigen verhaal van gemaakt. Ook klassiek. Ze is op de goede weg, maar houdt niet van die eerste man. Voor die tweede man riskeert ze alles, offert ze alles op. Tsja, het moet ook tragisch eindigen, anders heb je geen verhaal…”

Is het ook niet een coming-of-age-verhaal dat Jancar vertelt?

“Natuurlijk, maar het is geen Bildungsroman. Daarin zie je hoe een karakter zich helemaal ontwikkelt tot hij of zij iemand is. In mijn roman is Danijel op weg iemand te worden, maar stopt de ontwikkeling na een jaar. We weten niet wat er verder zal gebeuren, al kijkt hij in de roman terug op die tijd.”

Hij stopt even om onbedaarlijk te hoesten.

“Dat krijg je als gewezen roker… Maar goed. Danijel heeft wel degelijk een ontwikkeling doorgemaakt. Hij weet nu dat de wereld niet alleen een fictionele wereld is waarin hij zich kan verschuilen. Maar dat er ook een echt leven is, waarin dingen echt verkeerd kunnen aflopen. In welk leven stap ik, vraagt hij zich af.”

Wil hij met zijn roman ook iets zeggen over deze tijd?

Op zijn gezicht verschijnt een wat afkeurende uitdrukking.

“De omstandigheden zijn nu anders natuurlijk. Slovenië is een democratie, geen socialistisch land. Ik wilde laten zien hoe de tegenstellingen tussen communisme en religie, tussen school en kerk, Danijel tussen zijn ouders doet belanden. Hoe hij zijn eigen weg moet vinden. Hij probeert de wereld te begrijpen, hij ziet het mooie van kunst, maar moet zich ook verhouden tot de vaak minder fraaie werkelijkheid. Ik denk niet dat het belangrijk is dat een kunstwerk, ik beschouw de roman als een kunstwerk, zich altijd tot de politieke, sociale situatie van het hedendaagse leven moet verhouden. Ik wil niet beleren met mijn verhalen”

Is dat niet de rol van de schrijver, om maatschappijkritiek in zijn werk stoppen?

Weer een bedenkelijke blik.

“Ik zeg iets over de tijd waarin het boek zich afspeelt, maar ik ben in deze roman geen politieke schrijver. Als ik iets over het nu wil schrijven doe ik dat in een essays, of in een opiniestuk in de krant. Ik heb nu een roman geschreven over een jongen en een vrouw en andere figuren. Een kleine wereld waarin het licht kan schijnen van een grote wereld. Bijvoorbeeld de professor en zijn vriendje en zijn familie die op een dag verdwenen zijn.”

Of de roman, gezien het terugblikken van Danijel, een bekentenis is?

“Nou, nee, Danijel heeft problemen met zijn vader, met de kerk, op school, hij worstelt met zijn leven als jongen aan wie het leven zich openbaart…”

Dan, eigenlijk vanuit het niets: “Het is gewoon een verhaal, een liefdesgeschiedenis met biografische elementen.”

Vertel! Wat is biografisch?

“Had ik dit nu wel moeten zeggen,” zegt Jancar, die de nauwelijks verholen gretigheid van de verslaggever heeft opgemerkt.

“Mijn vader heeft in een concentratiekamp gezeten. Hij was getraumatiseerd en dronk. Vertelde vaak dat als hij in Maribor was geweest toen Adolf Hitler er was, hij hem doodgeschoten zou hebben. Een van zijn sprookjes over de oorlog…”

En verder?

“Ik heb veel bedacht, maar ik moet toegeven dat ik als jongen ook bij een buurvrouw door de ramen heb gegluurd. En toen ook een paar onbekende schoenen naast de bank zag liggen.”

Hij slaat zijn ogen neer en pulkt wat aan zijn jasje.

“Ik wist niet dat ik dit zou zeggen…”

Hij had ook een Lena in zijn leven.

“Iedereen heeft een Lena in zijn leven.”

En dan begint hij weer heel hard te hoesten.

Drago Jancar

Bij het ontstaan van de wereld.

Vertaald door Roel Schuyt.

Querido, €23,99.

240 blz.