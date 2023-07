Recensie: Gefascineerd door een intens foute man, in Joke van Leeuwens geweldige ‘Ik dacht dat jij’

In Ik dacht dat jij schetst Joke van Leeuwen een vlijmscherp portret van een grensoverschrijdende, steeds iets verder ontsporende liefde. De vertelling vanuit een totaal foute man is even stuitend als onweerstaanbaar.

Hij zegt haar vaak dat hij zo van haar houdt, hij prijst Zigi uitvoerig tegen iedereen, en als ze na een werkreisje thuiskomt koopt hij tompoucen om haar terugkeer te vieren. Zorgzaam. Liefdevol. Een droomman.

Tenminste, als je de drankzucht en de blauwe plekken, de achtervolgingen en de emotionele terreur even wegdenkt. Wat hemzelf probleemloos lukt. Incidentjes. Minuscule smetjes op zijn droomliefde, te onbenullig om zijn excuses voor aan te bieden. Trouwens, hij had toch ook gewoon gelijk?

In het compacte Ik dacht dat jij, Joke van Leeuwens zevende roman voor volwassen, krijgen we alleen zijn kant van het verhaal. Zijn naam blijft onbekend, maar verder leren we vrijwel alles over hem. In korte hoofdstukken en kraakheldere zinnen vol haat en nijd beschrijft de nooit doorgebroken kunstschilder zijn relatie met Zigi, maar ook zijn eerdere stukgelopen huwelijk, het verloren contact met zijn dochtertje, zijn afkeer van zijn ouders en de halve wereld.

De ramp

Hij laat veel weg, maar al binnen een handvol alinea’s weten we genoeg. Uit zijn toon, zijn arrogantie, zijn allesoverheersende gekrenktheid en zijn stuitende gebrek aan zelfreflectie, doemt de hele man naar voren. Constant pleit hij zichzelf vrij. Niks ligt aan hem. Steeds voelen we dat híj de ramp is. Hij legt zichzelf genadeloos bloot in zijn verstoppogingen, beschuldigt zichzelf met zijn rechtvaardigingen.

Sinds Walter van den Bergs Van dode mannen win je niet hebben we in de Nederlandse literatuur niet meer zo’n overtuigende eerstepersoonsvertelling van een eersteklas klootzak gezien, met zo’n fascinerende stem. Net als bij Van der Bergs monoloog van een intens foute man, blijf je ook hier aan zijn lippen hangen.

Slijmjurkentaal

Zijn idiote logica, zijn spreek- en denktrant: ze klóppen, in hun gestoordheid. In zíjn perspectief. En zijn perspectief, dat is precies waar we vast in zitten, en niet meer uit willen, terwijl je Zigi juist steeds harder wilt toeschreeuwen dat ze zich in godsnaam uit de voeten moet maken.

Het wonderlijke is dat de vertelling vaak ook erg grappig is. En omdat zijn ergernis over de kleine dingen – de ‘hele landbouwopbrengst aan sla’ op een broodje kaas, de ‘slijmjurkentaal’ van zijn geliefde, de artistieke paardenstaart van haar dweepzieke collega – zo raak en komisch verwoord is, volg je hem ook tot vlak voor de woede-explosies.

Eén zin later lopen de rillingen over je rug.