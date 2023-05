Recensie: Duco Hellema geeft met nieuwe thriller een authentiek beeld weer van het begin van de Koude Oorlog

Beeld Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

Slim van Duco Hellema, emeritus hoogleraar geschiedenis, om voor zijn beoogde serie historische thrillers een tijdvak te kapen dat niet zo bekend is. In dit geval is dat de naoorlogse periode van wederopbouw en het begin van de Koude Oorlog. Zijn held is de Amsterdamse advocaat Bob de Winter. En we zullen hem terugzien, want op de cover van Rendez-vous in Praag staat ‘Een Bob de Winter thriller’.

Het eerste deel is een vaardige thriller. Dat klinkt niet spectaculair, maar dat komt ook doordat Bob de Winter zich niet in de snelle wereld van vandaag ophoudt. Hij moet soms naar een telefooncel lopen om te kunnen bellen, zit in stoomtreinen, en eet een portie nasi met een plak ham erop. Het is 1948, en hij heeft ook nog distributiebonnen nodig om brood en melk te kopen.

Mannen met regenjassen

Niet sexy, zou je zeggen, als het niet zo’n verschrikkelijke term was. Maar goed. Verder veel mannen met regenjassen en hoeden, geheime afspraken, en elkaar tegenwerkende geheime diensten. En donker weer.

De Winter, tijdens de oorlog werkzaam op de Nederlandse ambassade in Washington, krijgt op een dag thuis bezoek van iemand van de BID, de Buitenlandse Inlichtingendienst. Of hij naar Praag wil reizen om daar met iemand contact te leggen, iemand die hij kent uit zijn tijd in Amerika. De BID is zeer geïnteresseerd in de toestand in Tsjechoslowakije na de recente communistische machtsovername.

Authentiek beeld

De Winter stemt toe, maar raakt in Praag al snel in moeilijkheden en moet onderduiken. Waarna hij het spoor moet zien te volgen van een man wiens naam hij in Praag is tegengekomen. Meer zeggen zou te veel van de plot verraden, maar het verloopt verder niet zonder spanning en bloedvergieten.

Opmerkelijk: er wordt heel veel gerookt in Rendez-vous in Praag. Voer voor de discussie die onlangs werd gevoerd over roken in films. Dat zou niet meer moeten (‘zien roken is doen roken’). Maar misschien is het helemaal niet zo opmerkelijk, dat roken, omdat Hellema probeert een authentiek beeld van deze periode weer te geven. Hij heeft oog voor detail, voor het Amsterdam van 1948, en hij laat De Winter bijvoorbeeld langs de galerij van het afgebrande Paleis voor Volksvlijt aan het Frederiksplein lopen.

In dat geslaagde decor heeft Hellema zijn held losgelaten. Benieuwd naar het vervolg.