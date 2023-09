Recensie De droom van Kyōto: troostrijke roman geeft geheimen prijs over Japan, het leven en de dood

In gedachten vertelt Haru zijn dochter, die in Frankrijk opgroeit, over Japan. Beeld Getty Images

De Japanse kunsthandelaar Haru Ueno zou zijn leven lang mislukken in de liefde, maar in vriendschap, wat ook een onderdeel van liefde is, zou hij een meester zijn, luidt een van de karaktertekeningen van Haru. Muriel Barbery schakelt tussen de hij-vorm en het alwetende perspectief, waardoor het lijkt alsof een hogere macht de lezer zo nu en dan bepaalde waarheden over het leven toont. Het geeft het verhaal een klassiek én magisch karakter.

Haru’s beste vriend, kunstenaar Keisuke, ziet het lot van mensen, zo ook dat van Haru, die een zwak heeft voor westerse vrouwen. Hij brengt tien dagen door met de Franse Maud, die op doorreis is door Japan (Keisuke denkt: ‘de mist’). Via via verneemt Haru dat ze zwanger is, maar als hij haar schrijft, antwoordt ze: ‘Als je probeert mij of het kind te zien, maak ik me van kant.’

Zijn dochter Rose groeit op bij haar grootmoeder. Haru laat een privédetective verslag uitbrengen. Via foto’s ziet hij haar opgroeien. Ze ontwikkelt zich tot een droevige, bittere en uiteindelijk onverschillige vrouw. In gedachten vertelt hij haar over Japan. Soms komt ze even tot hem in de gedaante van andere westerlingen die hij ontmoet.

Diep melancholisch

De droom van Kyōto is een poëtisch en diep melancholisch boek dat je traag en met aandacht moet lezen, omdat het veel (onbekende) symboliek en wijsheden in zich herbergt, prachtig vertaald door Martine Woudt. De vreemdheid die Haru in westerse vrouwen waardeert, ervaart de westerse lezer in dit verhaal waarin een zenboeddhistische omgang met het leven centraal staat (zoals zonder angst de dood onder ogen zien).

In Japan vraagt men zich niet af waarom de dingen gebeuren, maar hóé. Deze grondhouding tekent het leven van Haru: ‘[Hij] had van de stenen in de bergstroom geleerd dat de geest voortkomt uit de vorm, dat er niets anders is dan de vorm, de bevalligheid of onbevalligheid die eruit voortvloeit, de eeuwigheid of de dood vervat in de rondingen van een rots.’

Het verstrijken van de tijd staat centraal. Er sterven veel dierbaren van Haru, die zich heeft verzoend met een leven vol gemis. De lezer vóélt hoezeer ook zijn dood onderdeel van de cyclus van het leven is. Haru sterft zonder zijn dochter echt gekend te hebben. Hij laat Japan voor haar na. Daarover lezen we in Een roos alleen, de net zo mooie opvolger van De droom van Kyōto die al in 2021 bij Oevers verscheen.