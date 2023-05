Recensie: de debuutroman van Fien Veldman is komisch en intelligent, maar mist ook iets

In ‘Xerox’ van Fien Veldman is de relatie met de printer verreweg de belangrijkste in het leven van de naamloze hoofdpersoon. Beeld Getty Images/iStockphoto

Je kunt een haperende printer natuurlijk uitschelden. Je kunt ook op het toetsenbord gaan rammen of, zoals de kantoormedewerkers van de cultfilm Office Space, de printer kidnappen naar een braakliggend terrein en met honkbalknuppels aan gort slaan. De hoofdpersoon van Xerox heeft een andere strategie: ze geeft de printer liefde. Of is het andersom?

In de debuutroman van Fien Veldman is de relatie met de printer verreweg de belangrijkste in het leven van de naamloze hoofdpersoon, die bij de klantenservice van een start-up werkt. Nou ja, werken. Ze zondert zich af in een halfvergeten hok, print zo nu en dan een brief of stuurt een mail, en houdt monologen tegen de printer.

Ze vertelt over haar jeugd in een ongure volksbuurt, over haar beste vriendin, over haar vervreemding tijdens haar studietijd in een stad die doet denken aan Amsterdam; een vervreemding die nooit is opgehouden.

De terugblikken en hersenspinsels worden afgewisseld met haar dagelijkse beslommeringen. Kleine kwesties – een verkeerd bezorgd pakket, een raadselachtig briefje op haar deur – die haar op de rand van overspannenheid brengen.

Printermonologen

Vóór haar debuutroman won Veldman twee essaywedstrijden, en een korteverhalenwedstrijd van De Correspondent. Dat kun je je goed voorstellen, bij het lezen van Xerox. Veldman schrijft heldere, droogkomische alinea’s, vol rake typeringen en goed onderbouwde analyses van de kantoorcultuur, of eigenlijk van de hele Nederlandse werkcultuur in grote steden. Je vraagt je regelmatig af wie hier nou gestoorder is, de hoofdpersoon of de samenleving.

Maar daarin schuilt ook het probleem van de roman. De worsteling van de hoofdpersoon is hoogstens bij vlagen geloofwaardig, weinig doorvoeld of ingeleefd, nauwelijks geproblematiseerd. Alleen al dat praten tegen de printer: we worden er niet in meegevoerd, krijgen amper inzicht in de weg naar de printermonologen. Ze zíjn er gewoon, al vanaf het begin.

Ook de lange kantoordagen worden in grote lijnen neergezet, in plaats van met sprekende details verbeeld. Er wordt simpelweg verteld dat de hoofdpersoon uren achtereen in dat hok doorbrengt, zonder dat wíj die tijd, met de bijbehorende afstomping, wanhoop, hunkering, of welke gevoelens dan ook, voelen wegtikken. Of op ons voelen drukken.

Fien Veldman is ontegenzeglijk een goede observator en schrijfster – maar op basis van Xerox is het nog lastig te zeggen of ze ook een goede romanschrijfster is.