Geoff Dyer schreef een humorvol boek over het laatste werk van Roger Federer, Bob Dylan en andere sporters en kunstenaars

Met De laatste dagen van Roger Federer schreef Geoff Dyer een boek over kunstenaars en sporters die afscheid nemen, over hun laatste kunstwerken, vroeg pieken, en zichzelf. ‘Neem Bob Dylan. Wat mij betreft schreef hij zijn beste liedjes een behoorlijk lange tijd geleden.’

Geoff Dyer gaat aan tafel zitten en begint meteen de menukaart te bestuderen. “De trein uit Londen had vertraging en ik heb nog niet geluncht. Is de dorade goed? Geen idee? Wat zeg je? Of ik de shampoo op mijn kamer heb gecheckt? Nee, nog geen tijd voor gehad. Ik neem toch de dorade.”

Maar wat als er iets mis is met de vis, misschien is het dan wel zijn laatste maaltijd. Een wat absurde gedachte, maar bij het zien van de Engelse schrijver Geoff Dyer (65), een vrolijke, expressieve en jeugdig ogende man, komt alles in het licht van ‘de laatste keer’ te staan. Hij is hier in de lounge van The Hoxton, een hotel in de Amsterdamse binnenstad, om zijn boek De laatste dagen van Roger Federer aan te prijzen. En andere eindes, zoals in het Nederlands aan de titel is toegevoegd.

Het is een onderzoekend, humorvol boek over het laatste werk van schrijvers, schilders, sporters en muzikanten – afgezet tegen zijn eigen leven, want hij is ook niet meer de man die hij vroeger was. En terwijl Dyer zit te wachten op zijn vis meteen maar de vraag gesteld of dit zijn laatste boek was.

“Mijn laatste boek? Nee! Ik ben alweer bezig met een nieuw boek. Het gaat over mijn bepaald niet spannende jeugd in de jaren zestig in een arbeidersbuurt in Cheltenham. Hoe ik bijna onopgemerkt alle examens haalde en opeens in Oxford Engels studeerde.”

Niet mijn probleem

Het is niet bepaald een opzwepend praatje om dit nieuwe werk te promoten, maar daar heeft Dyer wel repliek op. “Je vraagt waarom iemand dat boek zou gaan lezen? Ha! Een van de moeilijkste vragen om aan een schrijver te stellen, maar om heel eerlijk te zijn: dat is niet mijn probleem.”

Dyer kijkt er redelijk tevreden bij, maar dat kan ook komen doordat er net een bord met broodjes en een schaaltje olijfolie op tafel is gezet. Dyer plukt meteen een broodje uit elkaar, doopt, en maalt.

En, om ook maar eerlijk te zijn; dat studeren in Oxford was, zoals hij zegt, ‘lifechanging’, en heeft een schrijver van hem gemaakt. Hij heeft al een behoorlijk aantal titels, zowel romans als non-fictieboeken, op zijn naam staan, en is daar veelvuldig voor bekroond.

“Ik had ook vis besteld,” zegt hij op vriendelijke, hongerige toon tegen de bediening. De vis zal binnen een paar minuten arriveren, is het antwoord.

Nog een broodje.

“Mijn probleem is om die boeken te schrijven,” zegt hij dan. “Ik liep al lang rond met het idee om een boek te schrijven over hoe romans eindigen, en uiteindelijk heb ik het breder getrokken. Het gaat ook om het verschil tussen het laatste werk en laat werk. Neem Bob Dylan: die schreef wat mij betreft zijn beste liedjes een behoorlijk lange tijd geleden. Te vroeg gepiekt? Voor mij is dat zijn laatste werk dat ertoe doet. Terwijl hij gewoon door is gegaan en zijn muziek, zijn latere werk, voor mij nu niet meer interessant is. De schilder William Turner maakte op het laatst bijna abstracte schilderijen. Heel ander werk dan waarmee hij beroemd is geworden.”

Murray en Federer

Dan de man in de titel van zijn boek. Tennisser Roger Federer is zijn grote held. “Hij was nog heel goed toen hij vanwege een blessure moest stoppen. Hij had al eerder kunnen stoppen om terug te blikken op een geweldige carrière, maar hij ging door omdat hij zo van het spelletje hield. Dat vind ik mooi, groots. Zo kun je ook eindigen.”

En daar is de vis. En geen voorproever te bekennen. Dyer valt onmiddellijk aan op de dorade.

De laatste dagen van Roger Federer is een caleidoscopisch boek, waarin Dyer in zestig hoofdstukken aan de hand van talloze kunstenaars en sporters hun eindes beschrijft, wat dat met hen deed, en hoe ze verder leefden. Björn Borg, die na een paar nederlagen al op zijn 26ste stopte met tennis; Giorgio de Chirico, die zijn beste werk schilderde toen hij nog heel lang te leven had en erna eigenlijk niets waardevols meer produceerde, maar preludeerde op dat eerdere werk (selfkaraoke, noemt Dyer dat); Martin Amis, die niet lang voor zijn dood zijn beste roman schreef.

Om nog een paar voorbeelden te noemen. De dichter Philip Larkin, de schrijvers D.H. Lawrence, Annie Dillard en Rebecca West, Federer natuurlijk, Turner, Dylan. Ze lopen als rode draden door het boek. En de belangrijkste voor Dyer: de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche en diens idee van de Eeuwige Terugkeer. Op een aanstekelijke manier, “want ik ben geen academicus”.

Slechte knie

Hij trekt een sliert asperge uit zijn mond en vertelt verder.

“Dat is zo’n diepgaand idee, de Eeuwige Terugkeer – het is de sleutel tot dit boek. Dat je maar één leven hebt, dat je dat weer zou leven als je weer zou terugkeren, tot in den treure. In feite is mijn boek een grote loop van zestig verhalen die zich nooit meer zullen herhalen.”

Afgezet dus tegen zijn, zoals hij schrijft, ‘eigen ervaring van veranderingen onder invloed van ouderdom’. Hoe hij anders is gaan lezen bijvoorbeeld, en zijn eigen belevenissen als fanatieke amateurtennisser. Hij verhaalt over blessures, en hoe het hem steeds meer moeite kost te herstellen.

“Hoe het met mijn knie is? Mijn knie wordt slechter, mijn tennis ook. Ik voel het einde naderen ...” zegt hij met enige dramatiek in zijn stem. “Maar wanneer geef je op? Dat is ook een vraag die in mijn boek aan de orde komt. Heel interessant.”

En hij grijpt weer naar mes en vork. De vis smaakt hem goed, laat hij weten als hij mes en vork neerlegt.

“Voor die laatste partij had ik een week rust genomen om van een andere blessure te genezen. En ik voelde me zo fit, zo vol energie, zo goed, niets deed me pijn…”

Dylan en Van Gogh

Een slecht bruggetje van ‘wanneer je moet opgeven’ naar Bob Dylan, die op een gegeven ook gewoon had moeten stoppen, verleidt Geoff Dyer tot een wat snobistische uitspraak, categorie ‘dat is niet mijn probleem’, zoals hierboven geschetst. “Als jij kaartjes had voor een concert van Dylan hier in de stad, zou ik niet met je meegaan, maar ergens lekker gaan drinken. Maar ik wil morgenochtend wel naar het Van Gogh Museum om die tentoonstelling over de periode waarin hij zijn laatste doeken schilderde te zien. We hopen altijd dat de laatste weken de grootste en mooiste zijn. Dat is niet vaak het geval, maar bij Van Gogh lijkt dat wel zo te zijn.”

Mooi in De laatste dagen van Roger Federer is ook hoe Dyer beschrijft dat zijn leven, Nietzsche indachtig, na zijn afstuderen op dezelfde manier is verlopen, namelijk lezen, naar de film gaan, muziek luisteren, tennissen, bier drinken en schrijven. Vrij ambitieloos.

Daarom zoekt hij het betekenis geven van het leven in kleinere ambities die ‘het hogere doel’ vervangen. En dan komen we terug op de shampoo. Dyer besloot op zijn zestigste nooit meer shampoo te kopen. ‘Ik kan shampoo betalen (…) maar ik jat het liever uit hotels.’

De tafel is leeggeruimd, de honger is gestild. “Nu kan ik eindelijk naar mijn hotelkamer gaan om te checken of ze kleine flesjes shampoo hebben, of dat ik moet overtappen uit die grote flessen die aan de wand zijn bevestigd. Het maakt het leven op een bepaalde manier aangenaam en de moeite waard.”

Wie is Geoff Dyer? Dyer schreef een twintigtal romans en non-fictieboeken. Zijn werk werd veelvuldig bekroond, en hij geldt als een van de beste essayisten van het Engelse taalgebied. Hij wordt geroemd om zijn veelzijdigheid, humor, verrassende inzichten en diepgang. Hij schreef boeken over onder meer jazz (But Beautiful), fotografie (The Ongoing Moment en See/Saw), film (Zona, over Stalker van Andrej Tarkovski), de schrijver D.H. Lawrence (Out of Sheer Rage), en over een verblijf als writer in residence op een Amerikaans supervliegdekschip (Another Great Day at Sea). Van Dyer verschenen in vertaling bij uitgeverij Agathon de roman Jeff in Venetië, de dood in Varanasi, en het non-fictieboek Yoga voor mensen die te beroerd zijn eraan te doen.