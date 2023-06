Claudia Rankine schreef een catalogus van alledaags racisme: ‘Als iets eenmaal is gezien, kun je het niet langer niet zien’

Citizen, Amerikaanse lyriek uit 2014 van Claudia Rankine (1963) is een poëtische aanklacht tegen systemisch alledaags racisme in Amerika. De onlangs verschenen Nederlandse vertaling is nog steeds verschrikkelijk actueel: ‘Ik verlangde ernaar om dat wat onzichtbaar is, zichtbaar te maken.’

We ontmoeten Claudia Rankine in Rotterdam, waar ze optreedt op Poetry International. Ze draagt voor uit Citizen, dat onlangs in het Nederlands werd vertaald door Janneke van der Meulen. De bundel is een mengvorm van prozagedicht en (beeld)essay en bestaat uit een verzameling getuigenissen van racisme in Amerika van (onbekende) Amerikanen en beschouwingen en analyses van het werk van kunstenaars, schrijvers en sporters als Hennessy Youngman, James Baldwin en Serena Williams.

Citizen verscheen in 2014, bijna een decennium geleden, maar had ook gisteren geschreven kunnen zijn.

“Wereldwijd mogen mensen zich dan wel bewuster zijn geworden van racisme, hun houding verandert niet zo snel als we zouden willen. Soms denk ik dat er uiteindelijk niets verandert, want die houding is onderdeel geworden van wie ze zijn. Witte mensen geloven in hun superioriteit en laten zich dat moeilijk afnemen.”

Het boek begint met een herinnering: u bent twaalf en zit op de Saints Philip and James School. Het meisje achter u vraagt of u naar rechts wil leunen, zodat ze kan kijken. Na het spieken zegt ze dat u voor wit door kan gaan. Dat is bedoeld als compliment. Wat volgt is een heel scala aan dit soort pijnlijke momenten. Kunnen we Citizen lezen als een jeugdherinnering die steeds opnieuw wordt beleefd?

“Precies. Echolalie, het is dezelfde ervaring die door de tijd heen steeds opnieuw wordt geverbaliseerd.”

Wat was voor u de aanleiding om Citizen te schrijven?

“Zoals je je misschien nog wel herinnert waren de meeste slachtoffers van orkaan Katrina (2005) zwart. Nadat de dammen waren overstroomd en de dijken doorgebroken werden ze aan hun lot overlaten, waardoor veel van hen verdronken. Witte Amerikanen vroegen: ‘Hoe kan zoiets verschrikkelijks gebeuren in Amerika?’ Ik dacht: hoe kun je dat vragen, terwijl jullie dagelijks zelf op verschillende niveaus betrokken zijn bij racisme? Ik vroeg me af: hoe kan ik een catalogus van alledaagse racisme op papier krijgen? Ik verlangde ernaar om dat wat onzichtbaar is, zichtbaar te maken.”

Hoe bent u te werk gegaan?

“Ik heb bekenden en vrienden uit de hele VS gevraagd om situaties waarin alledaags racisme zich voordoet met me te delen. Ik had ook alleen mijn eigen ervaringen op kunnen schrijven, want onze ervaringen zijn allemaal hetzelfde, maar ik wilde niet dat mensen zouden denken: Claudia neemt gewoon slechte beslissingen aangaande waar ze naartoe gaat of met wie ze praat. Mensen zijn geneigd te denken dat het een uitzondering is of toeval.”

“Vandaag nog was ik in een kledingwinkel naast mijn hotel. Ik zat daar met twee kledingstukken op mijn schoot even uit te puffen, toen een vrouw naar me toekwam met een paar T-shirts en de vraag of deze ook in andere maten beschikbaar waren. Ik dacht: Waarom vraag je dat aan mij? Op die vraag wist ik het antwoord wel.”

Bij de incidenten die u beschrijft is de protagonist vaak verbijsterd, niet in staat om direct te reageren. Vervolgens haat ze zichzelf, omdat ze niets heeft gezegd.

“Steeds vaker lukt het me om ter plekke met een goede reactie te komen. Door dit boek te schrijven, herken ik situaties sneller en reageer ik ook sneller. Voor mij is het beter om op het moment zelf te reageren, want op die manier kan ik de situatie achter me laten. Als je niet reageert, herhaalt het incident zich steeds opnieuw in je hoofd. Dan komt Freud om de hoek kijken: je hebt iets onderdrukt, het moet eruit.”

Hoe bent u met alle getuigenissen aan de slag gegaan?

“Ik zou het kunnen vergelijken met het oplossen van een som. Welk verhaal draagt de meeste geschiedenis in zich mee? Bijvoorbeeld: een vrouw staat in de rij bij de drogist. Een man dringt voor. De kassière wijst hem erop. De man zegt: ‘O mijn God, ik had u niet gezien.’ ‘U zult wel haast hebben,’ oppert ze. Hij zegt: ‘Nee, ik zag u echt niet.’”

“Tig mensen hebben een soortgelijk verhaal met me gedeeld, maar ik koos ervoor dit verhaal op te nemen, omdat deze vrouw hem een uitweg bood. Je ziet de hele geschiedenis die aan dit verhaal vooraf is gegaan in zijn weigering om op haar aanbod in te gaan. Hij houdt zich vast aan het geloof dat het mogelijk is dat hij haar over het hoofd zag.”

In welke stemming heeft u het boek geschreven?

“Het schrijven zelf is een klinische, technische aangelegenheid, maar tijdens de gesprekken die ik voorafgaand met al die mensen heb gevoerd, raakte ik vaak geëmotioneerd. Als zij begonnen te huilen, huilde ik mee. Ik sprak bijvoorbeeld met een man die ik al heel lang ken. Hij is advocaat van beroep. Hij vertelde me hoe hij een straat bij zijn huis vandaan werd aangehouden door de politie.”

“Hij vroeg: ‘Reed ik te hard?’ Nee, dat was niet het geval. Ze namen hem mee en zetten hem af in een zwarte buurt, want dat was waar hij thuishoorde. Daar moest hij uitstappen en werd hij over de motorkap gelegd en gefouilleerd. (Terugkerende strofe is: ‘Jij bent niet de man die ze zoeken en toch voldoe je aan het signalement, want er is er maar één die altijd de man is die voldoet aan het signalement.’)”

“Zijn verhaal raakte me diep. Ik ken hem als rustige, onbezorgde man. Ik wist niet dat hij deze pijn met zich meedroeg.”

In het boek maakt u een onderscheid tussen het ‘zelf-zelf’ en het ‘historische zelf’. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en de wereld?

“Nu we hier zitten, zie ik jou niet als wit en Nederlands en mezelf niet als zwart en Amerikaans. Ik kijk naar het water, ik verkeer in dit moment. Maar in sommige situaties is het onmogelijk om je niet bewust te zijn van je achtergrond en geschiedenis. Het ‘historische zelf’ is altijd aanwezig, maar niet altijd actief. Vergelijk het met gender. Je denk niet: ik ben een vrouw en ik neem een douche. Nee, je loopt op straat en het is donker: dan voel je ineens dat je een vrouw bent.”

U laat zien hoe het citaat van Zora Neale Hurston – ‘Ik voel me nog het meest gekleurd als ik tegen een felwitte achtergrond wordt geworpen’ – van toepassing is op tennisster Serena Williams, die in haar carrière vaak is benadeeld door (witte) scheidsrechters. Hoe is dat nu voor zwarte tennissters?

“Serena Williams heeft bijgedragen aan een betere omgeving voor tennissters als Naomi Osaka en Coco Gauff. Zij worden beschermd door een waakzaam publiek. Als er nu sprake is van racisme, nemen mensen het voor hen op. Deze week was er bijvoorbeeld een wedstrijd op de French Open waar een mannelijke zwarte tennisser onterecht twee punten misliep. Twitter ontplofte en ook de commentatoren merkten het op.”

Waarom koos u ervoor om te eindigen met een afbeelding van Het slavenschip (1840) van William Turner, inclusief close-up: ‘Vissen die tot slaaf gemaakten verslinden’?

“Ik zag het schilderij voor het eerst in Londen. Wat een prachtig schilderij, dacht ik: een schip dat in vlammen opgaat. Toen ik beter keek, zag ik wat voor gruwel zich in het water afspeelde. Soms moet je inzoomen om het te kunnen zien. Turner had oog voor de situatie. Er zijn altijd mensen die beter kijken. Als iets eenmaal is gezien, kun je het niet langer niet zien.”

Citizen, Amerikaanse lyriek Claudia Rankine

vertaald door Janneke van der Meulen

Atlas Contact

€24,99, 176 blz.