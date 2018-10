Zwarte Piet duidelijk aanwezig tijdens zaak blokkade A7

Om die reden mislukte het plan van de activisten om Dokkum via een alternatieve route te bereiken. Op de A7 stuitten de bussen alsnog op een blokkade.



Na een oponthoud van ongeveer een half uur konden de activisten hun weg vervolgen, maar bij Harlingen kregen zij alsnog van de politie te horen dat zij niet verder mochten: uit vrees voor ernstige wanordelijkheden was inmiddels in Dokkum een noodbevel afgekondigd.



Jenny d'Arc

De reacties op de blokkade liepen in de pas met de kampenstrijd in het debat over Zwarte Piet. Er was bij de voorstanders van verandering verontwaardiging over het feit dat het recht op demonstratie op deze grove wijze was verhinderd, maar er was ook veel bijval in het land voor de actie.



Toen duidelijk werd dat het OM tot vervolging wilde overgaan, werd meteen een inzameling gestart om de inmiddels Jenny d'Arc genoemde initiatiefneemster en haar medeverdachten bij te staan.



Ondanks de pogingen van de OM om de rechtszaak over de strafbare feiten te laten gaan, zal de uitspraak van de rechter ongetwijfeld op dezelfde wijze worden beleefd.



Een veroordeling zal in het kamp dat ageert tegen de raciale karikatuur van Zwarte Piet worden opgevat als gerechtigheid, en in het andere kamp worden gezien als een oorlogswond, opgelopen op het veld van eer in de strijd om Zwarte Piet.



