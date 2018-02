Zware middagspits verwacht door sneeuw

De middagspits, die op vrijdag meestal vroeg op gang komt, kan daar hinder van ondervinden, meldt Weeronline. Naar verwachting komt er een laagje van 1 tot 3 centimeter te liggen, waardoor het glad wordt.



Aan zee gaat de sneeuw tegen de avond over in regen. Rond die tijd valt juist de eerste sneeuw in het oosten en noordoosten.



In de nacht kan er verspreid over het land wat winterse neerslag vallen.



Strooien

Zaterdagochtend kan het verraderlijk glad worden, vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. De temperatuur ligt dan net iets boven het vriespunt, maar tijdens opklaringen duikt de wegdektemperatuur onder het vriespunt.



Rijkswaterstaat heeft vrijdagochtend al op grote schaal gestrooid, zo is te zien op de actuele strooikaart.