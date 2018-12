Zorgen om materiaal politie: wapenstok zo los te rukken

Een video waarin een docent van de politieacademie de wapenstokhouder test, is de afgelopen weken massaal gedeeld onder agenten. De docent grijpt naar de wapenstok van een agent en trekt met één haal het slagwapen los. Na de actie is de wapenstokhouder in twee stukken.



Het filmpje leidt tot onrust onder met name politiestudenten die als eerste zijn uitgerust met de nieuwe uitschuifbare wapenstok. De politiebond NPB ontving diverse klachten en heeft zijn zorgen geuit aan het hoofd van de afdeling politie-uitrusting. In Brabant worden agenten per mail geadviseerd de wapenstokhouders met tie-wraps te verstevigen.



Aardappelschilmesje

Een soortgelijke video circuleert over de politiehandschoen, die in de interne politiewebshop wordt beschreven als snijwerend. In oefensituaties op de politieacademie bleek al dat het afweren van een aardappelschilmesje de handschoen open haalt.



In de video ligt de handschoen op een vlakke ondergrond. Met één haal is een mes er volledig doorheen.



De korpsleiding van de politie kent de filmpjes en noemt deze niet realistisch. "De operationele handschoen is niet ontworpen om in een mes te grijpen tijdens een gevecht."



Volledig snijwerende handschoenen die soepel genoeg zijn om ook nog een wapen te kunnen trekken bestaan niet, zegt de politie.



'Gevaarlijke mankementen'

Bovendien zijn agenten erop getraind om te voorkomen dat hun wapens worden afgepakt, zegt de korpsleiding. "In het filmpje is er geen afwering en wordt met behoorlijke kracht ineens getrokken."



NPB-regiobestuurder Leen Spoor spreekt wel van gevaarlijke mankementen aan de uitrusting. "Denk maar aan vechtpartijen of bezoeken aan horecagelegenheden. De wapenstok hangt recht voor de agent. Het is niet ondenkbaar dat iemand daar naar grijpt."



Volgens Spoor bestaan er wel degelijk soepele en snijwerende handschoenen. "Daar is kevlar in verwerkt. Ze zijn alleen een stuk duurder. Het lijkt een kostenkwestie te zijn." Spoor stelt dat het te vaak mis gaat bij de aankoop van materialen bij de politie.