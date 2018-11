Zorgboerderij Boterbloem blijft mogelijk toch open

Het blijkt volgens het Amsterdamse college mogelijk om een deel van de akkergronden in stand te houden in combinatie met het bedrijventerrein. De Boterbloem is een biologische zorgboerderij waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.



Het is gevestigd in de Lutkemeerpolder achter Westgaarde. Daar is al twee decennia een bedrijventerrein gepland van ontwikkelaar SADC, waarin onder meer Schiphol en de gemeente Amsterdam participeren. Bekend was dat de boerderij op termijn zou moeten verdwijnen.



Alternatieven

Nu puntje bij paaltje komt, blijkt er veel verzet te zijn tegen de opheffing. Op voorspraak van de Amsterdamse gemeenteraad heeft het college daarop alsnog onderzoek laten doen naar alternatieven waarbij de Boterbloem kan blijven bestaan.



Eerder was al duidelijk dat het gebouw zelf behouden kan blijven, nu is er ook een kans dat daarbij drie hectare akkerland beschikbaar blijft, zodat vee gehouden kan worden. De Boterbloem zal wel een deel van die grond van de gemeente en de eigenaar van het bedrijventerrein moeten pachten.



Het verlies aan bedrijfsgrond wordt dan elders gecompenseerd door in te leveren op gebied waar waterberging was voorzien. De herziening van alle bestemmingsplannen kost de gemeente wel 100.000 euro.



Pacht

Tot nu kreeg De Boterbloem het gebruik van zijn gronden van de gemeente. Omdat Amsterdam geen extra kosten wil maken voor het behoud van de zorgboerderij, zal die in het vervolg marktconforme pacht moeten betalen die afhankelijk is van het soort gebruik.



De raad moet 21 november nog instemmen met het plan.